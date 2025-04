Tempo di dichiarazioni dei redditi: quest’anno bisognerà tenere conto del fatto che il Governo ha modificato gli scaglioni di reddito, passati da quattro a tre. Cisl Monza Brianza Lecco, con l’avvio della “Campagna fiscale 2025” nei suoi Caf, invita a prestare particolare attenzione: il cumulo di redditi potrebbe infatti generare errori legati all’applicazione delle corrette aliquote Irpef, “evitabili – dice il sindacato – con un semplice controllo delle Certificazioni uniche in sede di dichiarazione”.

Rimodulate anche le detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, la detrazione prevista è innalzata da 1.880 euro a 1.955. “Restano esclusi dall’agevolazione le pensioni oltre che alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” precisa ancora il sindacato. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è invece prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. Anche il Bonus tredicesima, noto anche come Bonus Natale, contributo una tantum di 100 euro corrisposto a dicembre 2024 ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro verrà regolato nella dichiarazione. Chi, pur avendone diritto, non l’avesse ricevuto in busta paga lo potrà ottenere presentando il 730.

Redditi, tempo di modello 730: tutte le novità, i Caf Cisl

Ai Caf Cisl Monza Brianza Lecco, le sedi, i centralini e il call center (numero verde 800.800.730), sono già disponibili per fissare gli appuntamenti. La scadenza è fissata per il 30 settembre.

Per il secondo anno consecutivo potranno usare il 730 fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, da rivalutazione dei terreni e plusvalenze di natura finanziaria.

Diverse le novità anche per le locazioni brevi: “i redditi derivanti da questa tipologia di contratto sono assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26%, percentuale che scende al 21% per i redditi relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi” specifica la Cisl. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve il locatore dovrà indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Dal 2024 il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro. Novità anche per il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: “dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo”. Superbonus: per le spese sostenute nel 2024, salvo eccezioni, si applica una detrazione del 70% suddivisa in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Stesse modalità di rateizzazione anche per le spese relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020).

Sempre per l’anno 2024 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

Sul sito www.cafcisl.it oltre all’elenco completo dei documenti da preparare per la dichiarazione è presente anche la pubblicazione “lo sai che lo detrai”, una guida a tutte le spese sostenute nel 2024 che possono dare un risparmio fiscale con la dichiarazione 2025.

Redditi, tempo di modello 730: tutte le novità, i Caaf Cgil

La campagna 730 è ovviamente partita anche al Caaf CGIL di Monza e Brianza, fino al 30 settembre per la compilazione della dichiarazione dei redditi ma anche per l’elaborazione dell’Isee, “sempre più centrale nell’accesso a bonus e agevolazioni” dice la Camera del Lavoro. Trenta gli sportelli attivi in provincia: ogni anno gestiti circa 28.000 dichiarazioni 730 e 14.000 ISEE. Un servizio “rivolto a tutti, senza obbligo di iscrizione al sindacato”. Tuttavia, gli iscritti CGIL possono beneficiare di tariffe più vantaggiose “che variano da 15 a 30 euro in base al reddito complessivo”. Per appuntamento è possibile telefonare o scrivere su WhatsApp al numero unico 02 301919, utilizzare il sito www.assistenzafiscale.info o scaricare l’app gratuita DIGITA CGIL.

Importanti novità riguardano i lavoratori frontalieri spiega la Cgil. “A seguito dell’entrata in vigore del nuovo accordo Italia-Svizzera dal 1° gennaio 2024, tutti i frontalieri assunti per la prima volta in Svizzera dal 18 luglio 2023 devono presentare il modello 730 o Redditi anche in Italia. Lo stesso obbligo riguarda anche molti lavoratori già frontalieri, indicati nei recenti decreti”. In Brianza i frontalieri sono Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano.

Per quanto riguarda la campagna ISEE, gratuito per tutti, anche per i non iscritti, può essere richiesto recandosi in una sede CAAF, prenotando al numero unico 02 301919 o sul sito ufficiale.

«Negli anni la nostra Filiale di Monza ha saputo evolversi diventando un punto di riferimento per i cittadini nella gestione delle pratiche fiscali – dice Erika Volpi, responsabile della filiale CAAF CGIL Monza Brianza – Sebbene la normativa vigente prevede che la dichiarazione dei redditi possa essere presentata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è meglio affidarsi al nostro CAAF dove personale esperto e competente garantisce servizi di qualità».