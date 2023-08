Stop ai Redditi di cittadinanza: tolti 470 assegni a Monza e Brianza

Sono 470 i nuclei famigliari che a partire dalla scorsa settimana hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza (o alla pensione di cittadinanza) nel territorio di Monza e Brianza.

Lo spiegano i dati diffusi dall’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale che negli ultimi anni ha tenuto il conto dell’erogazione delle misure di sostegno voluto dal governo gialloverde e istituito nel gennaio del 2019 e poi operativo da aprile dello stesso anno dal governo Conte (Movimento 5 stelle e Lega).

Redditi di cittadinanza: in Brianza la misura investe (investiva) 3.752 nuclei familiari

La disdetta della misura di sussidio è arrivata come in tutta Italia dall’Inps attraverso un sms ai nuclei familiari che hanno perso il diritto ad averlo in base alla legge di bilancio dello Stato che lo ha radicalmente trasformato a partire da quest’anno, con effetti più consistenti a partire da gennaio 2024.

La misura investe intanto 3.752 i nuclei familiari che hanno percepito il reddito di cittadinanza a giugno nella provincia di Monza e Brianza: per molti di loro, il penultimo, dal momento che nei giorni scorsi l’Inps ha comunicato via sms che quella di luglio sarebbe stato l’ultimo assegno incassabile per chi non ha in carico minori, persone disabili oppure over 60. Sono le conseguenze della decisione del governo, che esaurirà poi per tutti il reddito di cittadinanza con la fine dell’anno, sostituendolo con i nuovi provvedimenti (assegno di inclusione).

Redditi di cittadinanza: complessivamente 4.497 misure di sostegno per 8.279 brianzoli

I 3.752 redditi di cittadinanza hanno sostenuto a giugno 7.439 persone, con un importo medio di 539,30 euro. Ai redditi vanno aggiunge le pensioni di cittadinanza, 745 (per 840 persone sostenute), che hanno erogato in media 281,57 euro. Complessivamente si parla quindi di 4.497 misure di sostegno per un totale di 8.279 brianzoli coinvolti, in media percettori 496,60 euro.

Redditi di cittadinanza: i numeri a livello nazionale

I numeri dei redditi di cittadinanza sono andati diminuendo dall’introduzione della misura, nel territorio: sono stati 11.056 quelli erogati nel 2020, 9.080 in tutto il 2021, 8.515 nel 2022. In tutta Italia, scrive l’Inps attraverso l’osservatorio sul reddito di cittadinanza, i “dati relativi ai primi sei mesi del 2023 riferiscono di 1.293.038 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 2.752.578 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 550,93 euro. Nel periodo gennaio-giugno 2023 il beneficio è stato revocato a 34.432 nuclei e sono decaduti dal diritto 155.619 nuclei”.

Per l’Istituto di previdenza si tratta di 1.158.571 nuclei beneficiari del reddito e 134.467 della pensione.