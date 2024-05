Primo trimestre 2024: industria e artigianato, occupazione in crescita in Lombardia

Occupazione in crescita nel primo trimestre 2024 in Lombardia (+0,5% l’industria e +0,7% l’artigianato) mentre segna una lieve flessione la produzione, -0,3% per quella industriale e -0,6% per l’artigianale (fatturato rispettivamente -0,9% e -1,3%). Ma ci sono anche segni più in settori specifici come mezzi di trasporto (+4,4% su base annua), chimica (+3,6%), alimentari (+3,5%) e carta-stampa (+1,6%). In sofferenza il comparto moda (tessile -7,8%; abbigliamento -5,9%; Pelli-calzature -3,2%). In contrazione anche la siderurgia (-4,6%). Meno intensa la riduzione dei livelli produttivi per meccanica (-2,4%), minerali non metalliferi (-2,0%) e gomma-plastica (-1,5%). Stabile il legno-mobilio (+0,1%).

Occupazione in crescita in Lombardia, l’assessore Guidesi: “Ottimismo nonostante la situazione geopolitica”

“Politica monetaria e situazione geopolitica non aiutano la nostra economia – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi – Ciò nonostante, i dati in crescita dell’occupazione e la stabilità della produzione ci consentono di essere estremamente ottimisti per i prossimi mesi”.

Occupazione in crescita in Lombardia: nel secondo trimestre si confida nella riduzione dei tassi

“Le condizioni geopolitiche preoccupano ancora ma per il secondo trimestre 2024 confidiamo nella riduzione dei tassi e nell’abbassamento dei prezzi” specifica Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia. “La produzione industriale lombarda a inizio anno sconta un andamento globale debole e l’instabilità in diverse aree del mondo cruciali per il commercio. Nonostante questa prevedibile fase di rallentamento, gli imprenditori sono cautamente ottimisti e vedono una ripresa nel secondo semestre” aggiunge Francesco Buzzella, Presidente di Confindustria Lombardia.