Premio per Acinque, Stefano Cetti è “Manager Servizio Idrico” al Festival dell’Acqua

Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque, è stato premiato come “Manager Servizio Idrico” nel corso del VII Workshop Annuale dell’Osservatorio OSWI – Observatory for a Sustainable Water Industry – di Agici, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, tenutosi a Firenze. Il workshop, del quale Acinque e Siemens erano partner strategici, si è svolto nell’ambito del Festival dell’Acqua.

Premio per Acinque, Stefano Cetti è “Manager Servizio Idrico”: «L’acqua è la mia passione»

«È un onore ricevere un premio così prestigioso per l’impegno profuso nella filiera idrica che è l’ambito cui ho dedicato e tuttora dedico gran parte della mia vita professionale – ha dichiarato Cetti, comasco, classe 1960- Il riconoscimento mette in moto una macchina del tempo che mi riporta a tanti cantieri e a tante progettualità che ci hanno consentito di far crescere il sistema idrico lombardo e il servizio ad esso connesso, secondo parametri di qualità e continuità di prestazione, di sicurezza e di innovazione».

Cetti ha ammesso la propria emozione: «Ho sempre pensato che per raggiungere i risultati, nel lavoro e nella vita, serva senz’altro la competenza, che però deve essere alimentata dalla passione e l’acqua, risorsa emblematica di tutta l’energia vitale del pianeta, è la mia. Aver contribuito allo sviluppo e all’efficientamento di un settore così importante è motivo di orgoglio. È, comunque, fondamentale fare sistema, fare squadra. È proprio vero che i traguardi non possiamo mai tagliarli da soli»..