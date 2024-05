Premio BtoB Awards Brianza 2024, le aziende di nove categorie da votare entro il 31 maggio

Teaser Event di BtoB Awards Brianza 2024, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali di Monza, Como e Lecco, format di Hubnet Communication e Esse Editore con il patrocinio di Assolombarda, il 23 maggio al Saint Georges Premier di Monza. Presentata di fronte a 150 ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, imprenditori e professionisti la dodicesima edizione dell’evento, del quale Il Cittadino è media partner.

Nove le categorie in gara: per ognuna concorrono 6 aziende. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito www.btobawards.it.

Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda

BtoB Awards Brianza 2024: le nomination delle aziende da votare

Queste le nomination per categoria: per “Grande Impresa”, Comini, Eurochem, Fimi Group, Holcim, Lema, Primat Curtis. Per “Piccola media impresa”, Bycarpel, Flora, Imballaggi F.lli Ripamonti, Mabe, Plasteco, Silingardi. “Imprese storiche”: Acetificio Brivio, Ercole Gerosa, IBFM, Mosca Group, Oggioni & C., Ravasi. “Passaggio generazionale”: Chiarella, C. Monguzzi, Eurospecial, Eusider, Morganti, Livio impianti. “ESG”: C. Tessile, Elfri, Fratelli Riva, Previero, Silfa, Texal. “Worldwide”: Bric’s, Mascheroni, Metalfar, Novastilmec, Riva mobili d’arte, Tramo. “First generation”: B.Wear, No.Logo, Coriges, Euroscatola, Fitzcarraldo, Seam engineering, Tekna Chem group. “Innovazione”: Astebook, Involve Space, Krabo, Steriline, The Good Company, Vegea. “Startup”: Como Graniti, Geen. AI, G Film Productions, Ikigai Beauty, Suncol, V Media.

BtoB Awards Brianza 2024: il voto fino al 31 maggio, vincitori presentati al Gala del 10 giugno

Dal 24 fino al 31 maggio tutti potranno votare le proprie aziende “preferite” sul sito dell’evento, www.btobwards.it, voto che verrà combinato con quello dei partner istituzionali: ne usciranno i nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno presentati il 10 giugno nel corso del Gala Awards (partecipazione solo su invito). I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Oro della rivista BtoB, in uscita a giugno, ma le anticipazioni sulle motivazioni delle nomination saranno pubblicate anche sui canali social dedicati all’iniziativa.

Il premio BtoB Awards Brianza è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. “Il premio – si legge in una nota – rappresenta per le aziende del territorio della Brianza e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti. BtoB Awards cresce inoltre con il progetto Grand Tour, che nel 2024 porterà il format di BtoB alla ricerca delle migliori imprese di Brescia, della Valtellina e della Toscana”.