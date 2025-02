Monza: è morto Carlo Zaccardi, titolare di Brian&Berry e Boggi

È morto Carlo Zaccardi, uno dei proprietari del marchio di abbigliamento Brian&Berry. Aveva 58 anni. Insieme ai fratelli Claudio, Fabrizio e Roberto è partito da Monza dove ancora si trova un negozio in via Italia per raggiunge Milano, in largo Augusto e in corso Vercelli, oltre che ad Alba in Piemonte. Il brand è nato nel 1985 e si racconta come un “multi-brand che seleziona le ultime tendenze della moda, promuovendo l’eccellenza. Con oltre cento marchi di moda internazionali per uomo e donna, accessori di alta gamma e prodotti lifestyle, siamo il punto di riferimento per coloro che cercano un’esperienza di shopping premium”.

Oltre vent’anni fa il salto: la società dei Zaccardi acquisisce il Gruppo Boggi, fondato a Monza da Paolo Boggi nel 1939 per commerciare esclusivamente abbigliamento maschile: oggi il marchio è presente con oltre 235 negozi in 61 Paesi, dopo l’espansione iniziata nel 2009 in Europa, Asia, Medio Oriente, Russia e Sud America. Di otto anni fa la creazione della Boggi Milano Academy, per la formazione del personale.

Lo scorso ottobre la testata Milano Finanza riportava che i fratelli, dopo il proscioglimento dall’accusa di omessa dichiarazione dei redditi e autoriciclaggio, gli attuali titolari Carlo, Claudio e Roberto Zaccardi hanno riportato la holding lussemburghese che controlla il gruppo in Italia: si tratta della Royal St Andrews, fondata nel 2005. In Italia la Rsah era presieduta proprio da Claudio Zaccardi, con Carlo amministratore delegato e il fratello Roberto consigliere insieme a Fabrizio Fassino. “Il 100% della ex cassaforte lussemburghese, oggi una società per azioni italiana, è detenuto da Arcado Trustee quale trustee dei tre trust dei tre Zaccardi, The Lurecla trust, The Raf trust e the Sperone trust, che hanno ciascuno una quota del 33,3%” ha scritto Mf.