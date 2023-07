Monza: bilancio semestrale di Acinque, ricavi delle vendite per oltre 347 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2023. Tra i dati che emergono vi è l’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate nel primo semestre 2023 che risulta pari a 347,7 milioni di Euro.

Una cifra in flessione rispetto a quella del 2022 (367,3 milioni di Euro) che comprendeva voci relative a tariffe idriche riferibili a precedenti esercizi per circa 15,3 milioni di Euro. I ricavi registrano una riduzione minima legata ai minori volumi di vendita gas, energia elettrica e calore venduti a causa del clima straordinariamente mite, alla forte attenzione ai consumi da parte dei clienti e all’andamento dello scenario energetico.

Monza: bilancio semestrale Acinque, costi per il personale in lieve aumento

I proventi riconosciuti dal legislatore a titolo di contributi sotto forma di crediti d’imposta e determinati pro quota in base all’incremento dei costi energetici sostenuti a partire dal mese di aprile 2022 dalle imprese non energivore e non gasivore (contenuti nella voce di bilancio “Altri ricavi”) ammontano, invece, a circa 4 milioni di Euro.

I costi riferiti al personale risultano pari a 20,4 milioni di Euro, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo 2022 (19,8 milioni di Euro, al netto di capitalizzazioni per 5,6 milioni di Euro). Gli altri costi operativi del primo semestre 2023 sono pari a 280,4 milioni di Euro, in lieve flessione rispetto al 2022 (286,0 milioni di Euro).

Monza: Bilancio semestrale Acinque, Margine Operativo Lordo in linea con il 2022

La gestione operativa consolidata evidenzia un Margine Operativo Lordo pari a 46,9 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Nel periodo considerato si manifesta la flessione del margine principalmente nella BU Vendita e nella BU Energia e Tecnologie Smart (ETS), in particolare nel teleriscaldamento, che risentono entrambe della flessione dei volumi per uso riscaldamento. Il Margine Operativo Netto si attesta a 23,1 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 35,1 milioni di Euro del 2022. Il Risultato Netto del Gruppo nel primo semestre 2023, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 13,0 milioni di Euro, seppur in sensibile flessione rispetto al 2022 (25,9 milioni di Euro).