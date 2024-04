“MiToGe”, Assolombarda al tavolo delle infrastrutture del Nord ovest

Hanno misurato l’impatto della mobilità nel nord ovest del Paese con l’obiettivo di definire nuove politiche in grado di favorire le connessioni tra i territori gli imprenditori e gli esperti che martedì 9 hanno partecipato alla “Milano-Torino-Genova Mobility conference”, veri e propri stati generali della mobilità innovativa e sostenibile, dal tema “La circolazione di merci e persone cruciale per lo sviluppo industriale globale”.

“MiToGe”, uno dei tavoli permanenti di Assolombarda, Unione Industriali Torino, Confindustria Genova

L’iniziativa, organizzata da Assolombarda, Unione Industriali Torino, Confindustria Genova e dalle Camere di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di Torino e di Genova, si è svolta a Milano e, nella sessione plenaria, in diretta streaming negli altri due capoluoghi.

La mobility conference, indetta nell’ambito del progetto “MITOGEno”, è uno dei tavoli permanenti che le tre associazioni territoriali hanno previsto con l’obiettivo di trattare in modo collegiale dossier di comune interesse per individuare possibili convergenze a beneficio di un’area che conta quasi 16 milioni di abitanti e in cui si producono 643 miliardi di euro di pil, pari al 33% del totale nazionale. Nel territorio che abbraccia tre regioni operano 1,4 milioni di imprese (il 29% del totale nazionale), oltre 5,6 milioni di professionisti (32% su scala nazionale) e si registrano 238,6 miliardi di euro in termini di esportazioni (38% del valore nazionale).

“MiToGe”, gli stati generali della mobilità

Gli stati generali della mobilità hanno puntato a mettere a sistema imprese e stakeholder per rafforzare sempre di più la competitività dell’area estesa: «Milano, Torino e Genova rappresentano lo storico triangolo industriale del Paese in virtù di una concentrazione significativa di attività industriali, porti, infrastrutture di trasporto e centri di ricerca – ha dichiarato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada – per questo da tempo lavoriamo in rete su diverse partite strategiche come sulla mobilità, innovativa e sostenibile, che trae vantaggio da connessioni capillari che risultano determinanti per conquistare sempre più mercati internazionali. Da qui la necessità di investire in infrastrutture all’avanguardia in grado di collegare meglio i nostri territori tra loro e con il resto d’Italia e d’Europa».

“MiToGe”, le opere strategiche

Per gli imprenditori, ha aggiunto, sono strategici l’avanzamento della Torino-Lione, il nuovo tunnel di base del Brennero, il completamento dell’Alta Velocità fino a Venezia e il quadruplicamento ferroviario Milano-Pavia-Tortona di collegamento al Terzo Valico dei Giovi.

«Valorizzare le nostre peculiarità all’interno di un grande sistema che ha l’Europa come perimetro minimo d’azione e i territori come forze propulsive – ha proseguito – è un obiettivo comune».

La realizzazione del Terzo Valico è ritenuta fondamentale anche dal vicepresidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Massimo Dal Checco.