Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive e stop diesel del 2035

Una alleanza tra regioni di Italia, Germania, Francia, Spagna e Slovacchia per rivedere la decisione dell’Unione Europea sullo ‘stop commerciale’ dal 2035 delle auto benzina e diesel e per difendere il settore automotive lombardo. Il tavolo per discutere una strategia comune è nato a Lispia, in Germania.

Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive: chi partecipa

Oltre alla Lombardia con l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, presenti i rappresentanti di Sassonia, Baden-Württemberg, Baviera, Sassonia-Anhalt e Saarland (Germania); di Valencia, Navarra, Andalusia e Castiglia e León (Spagna); di Trnava e Kosice (Slovacchia); di Grand Est, Borgogna-Francia-Coté (Francia) e sempre per l’Italia di Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Assessore Guidesi Lipsia automotive

Alleanza tra regioni europee per transizione automotive: la posizione della Lombardia

Un tema che Lombardia segue da tempo. Già il 29 marzo, con l’istituzione di un ‘tavolo’ a Palazzo Lombardia, era stato definito un manifesto “per la giusta e razionale transizione di questo settore”. Un documento inviato al Governo nazionale, alla Conferenza delle Regioni e presentato alla Commissione europea per accompagnare con gradualità la transizione del settore automobilistico evitando bruschi crolli. Una filiera che in Lombardia conta oltre 1.000 aziende, 50 mila occupati e 20 miliardi di fatturato.

Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive: a Lipsia concordata una strategia

La prima riunione di Lipsia ha permesso di concordare anche una strategia per l’attuazione del decalogo adottato dal CdR nella sessione plenaria di giugno. L’assessore Guidesi è stato nominato vicepresidente dell’alleanza con delega alle Competenze e alla forza lavoro.

Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive: «Non sacrificare competenze e capacità»

“L’Alleanza di Lipsia – ha spiegato Guido Guidesi – non è un punto di arrivo, ma l’acquisizione di un nuovo strumento con cui rinforzare la strategia difensiva del settore automotive, non essendo più la nostra voce sola, ma affiancata da un coro ben intonato. In particolare, chiediamo un meccanismo europeo a sostegno di una transizione giusta ed equa delle produzioni industriali del settore automotive, ben tenendo in considerazione gli effetti sui distretti produttivi nelle regioni. Lo diciamo con forza: sull’altare della transizione non possiamo sacrificare competenze e capacità e soprattutto una leadership conquistata in cento anni di ricerca, innovazione e scelte imprenditoriali”.

Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive: «Tre grandi rischi»

“A nostro avviso – ha continuato – corriamo tre grandi rischi. Il primo: le imprese della componentistica potrebbero non riuscire a convertirsi, con gli effetti che possiamo immaginare sull’occupazione in Lombardia, pensiamo anche solo alle piccole imprese a servizio dei grandi marchi. Il secondo: che intravediamo è che il mondo delle, costose, auto elettriche escluda una fetta importanti di cittadini dalla possibilità di acquistare un’automobile. Il terzo è economico, strategico, produttivo e industriale, consegnando ad altri competitor extra europei un settore che abbiamo presidiato con non pochi sacrifici. Come evitare questi rischi? Noi pensiamo che per raggiungere gli obiettivi ambientali che sono stati giustamente prefissati, su cui noi ci vogliamo sentire coinvolti e impegnati, per cui: l’impatto zero delle auto in circolazione, l’impatto zero della produzione e del fine vita di quelle auto (altra situazione che tendo a sottolineare con forza), la soluzione sia la piena neutralità tecnologica, ovvero potere dare continuità al motore endotermico attraverso l’utilizzo di nuovi carburanti eco compatibili che ci consentano di raggiungere l’impatto zero nella circolazione. Attraverso la neutralità tecnologica alla Lombardia sarebbe consentito di utilizzare tutto il know-how di cui già la regione dispone, cosicché si possano sviluppare nuove opportunità di lavoro e di crescita”.

Lombardia, alleanza tra regioni europee per transizione automotive: le alternative

E le alternative? “Sviluppare alternative come quella dei biocarburanti – ha concluso Guidesi – può rappresentare anche un’occasione imprenditoriale. Certamente, si tratta dell’ennesima sfida per le imprese, che dovrebbero tuttavia essere sostenute per gli investimenti in ricerca e i necessari aggiornamenti. Sforzi a parte, potrebbe tuttavia essere una direzione in grado di salvaguardare ambiente e occupazione. La transizione è un processo che dobbiamo guidare, non subire”.