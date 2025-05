Lavoro specializzato, con Formaper e Integra il progetto per rispondere alla ricerca di personale

La storia è risaputa ed è spesso fonte di discussioni e convegni: i posti di lavoro ci sono, mancano le persone in possesso di adeguati profili professionali per occuparli.

Ora prova a invertire la tendenza Integra, iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzata da Formaper. Il progetto, nato nel 2024 proprio per agevolare le aziende nella ricerca di personale specializzato e favorire percorsi di formazione e orientamento al lavoro per persone provenienti da altre nazioni, ha ottenuto i primi risultati.

Lavoro specializzato, con Formaper e Integra nel 2024 formate 154 persone

Nel 2024, infatti, sono state formate 154 persone in settori che hanno una forte richiesta di personale: ristorazione, logistica, manifattura, edilizia e artigianato. «Tramite Integra, nel corso del 2024 – comunica la Camera di commercio – Formaper ha realizzato 12 corsi, per un totale di 1.225 ore di formazione, cui hanno partecipato 154 persone immigrate, con un’età media di 30 anni e con una provenienza distribuita tra Africa (67%), Asia (13%), Europa dell’Est (10%) e Sud America (10%). I profili formati sono stati: aiuto meccanico, aiuto cuoco, operatore sala bar, attrezzista meccanico, operatore logistico, muratore, operatore di sartoria. Sono stati realizzati anche due corsi di lingua italiana per il lavoro. Attualmente, la maggior parte dei corsisti ha avuto l’opportunità di svolgere colloqui con imprese del territorio operanti nei settori di specializzazione dei corsi formativi, da cui sono derivati 74 inserimenti lavorativi».

Lavoro specializzato, con Formaper e Integra nel 2025 obiettivo per 250 persone

Ora Integra vuole andare oltre: l’obiettivo per il 2025 è quello di formare 250 persone immigrate residenti nelle province di Milano, Monza e Lodi. In pratica, 200 persone verranno indirizzate verso la formazione professionale. Le restanti 50, con competenze linguistiche non ancora adeguate per l’inserimento nel mondo del lavoro, seguiranno corsi di italiano, propedeutici a un successivo inserimento nei laboratori tecnici.

«Con il progetto Integra – commenta Carlo Sangalli, presidente di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi – la Camera di commercio, con Formaper, offre una risposta alla necessità delle imprese di personale qualificato. L’obiettivo è la formazione di persone immigrate da introdurre nel sistema imprenditoriale del nostro territorio. I risultati sono positivi. E credo sia importante sottolineare che, a livello generale, i percorsi di formazione sono la via più efficace per realizzare una vera integrazione».

Lavoro specializzato, chi c’è alla base di Formaper e Integra

Integra è realizzato in collaborazione con quattro enti del Terzo Settore (Farsi Prossimo, Progetto ARCA e Soleterre, AVSI) e otto associazioni di categoria e le loro scuole di formazione: Alsea, APA Confartigianato Imprese, Assimpredil Ance, Assolavoro, Assolombarda, CdO Milano, Unione Confcommercio e Unione Artigiani.