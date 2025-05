Monza: in 600 al “Job Day” in Villa Reale, successo per la seconda edizione

Il Job Day non lascia, anzi raddoppia. La seconda edizione dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con Afol MB (Formazione Orientamento Lavoro) , ha infatti registrato una partecipazione doppia rispetto a quella del debutto. Martedì sono stati oltre 600 i visitatori che hanno fatto rotta verso la Villa Reale di Monza per incontrare le aziende, avanzare le proprie candidature, confrontarsi con le agenzie per il lavoro e con gli enti del territorio, scoprire nuove opportunità di lavoro.

Monza Job Day – foto Radaelli

Monza: in 600 al “Job Day” in Villa Reale, gli addetti ai lavori

Brianzacque, tra le società, era al debutto al Job Day. Come azienda pubblica partecipata, assume solo tramite concorso. «Ogni anno – spiega Manuel Cerrito dell’Ufficio risorse umane – prepariamo un piano di assunzioni: nei prossimi mesi dovremmo assumere 4-5 persone, operai e tecnici». «L’interesse – commenta Eleonora Valvara di G.Group, Agenzia per il lavoro – c’è sicuramente. In mezza giornata abbiamo raccolto una cinquantina di curriculum. Alcuni hanno un’idea precisa: c’è chi cerca un’occupazione part-time e chi è disposto a lavorare nei festivi».

Eurotubi Europa, azienda metalmeccanica di Nova Milanese con 237 addetti, è in forte espansione. Da gennaio ha assunto 30 operai. Nei prossimi mesi avvierà un sito a Cinisello. «Stiamo cercando – specifica Martina Colapietra dell’Ufficio risorse umane – anche impiegati, ma soprattutto operai generici, specializzati e manutentori. Eurotubi è un’azienda fortemente esportatrice. La Germania è il mercato di riferimento».

Anche Brianzatende di Lesmo cerca forze nuove. «In mezza giornata – sottolinea Stefan Lazarevic, che insieme a Francesca Papi segue la ricerca e la selezione del personale – abbiamo raccolto un’ottantina di curriculum. Cerchiamo personale per la produzione e addetti alla vendita».

Autogrill ha aperto 900 posizioni a livello nazionale. I posti disponibili nelle province di Milano e Monza sono 80. «La ricerca – commentano Chiara Ganci e Martina Latorre – riguarda operatori pluriservizi: addetti al bar, alla cassa, alla preparazione dei panini..Il contratto prevede maggiorazioni notturne e festive».

Monza Job Day – foto Radaelli Monza Job Day – foto Radaelli

Monza: in 600 al “Job Day” in Villa Reale, Afol e istituzioni

L’Accademia Formazione Enti Locali, ente speciale della Provincia di Monza e Brianza, si occupa invece di preparare i candidati ai concorsi pubblici. I corsi sono tutti online La responsabile del progetto è Cristina Tosoni, responsabile risorse umane di Afol. «I corsi – puntualizzano Chiara Sassone e Laura Chiariello – aiutano a focalizzare l’attenzione del candidato sulle questioni più importanti». Al Job Day sono intervenuti anche Luca Santambrogio e Claudio Rebosio, presidente e vicepresidente della Provincia di Monza, il consigliere provinciale al lavoro e welfare Francesco Cirillo, l’assessore al lavoro del Comune di Monza Carlo Abbà e Alessandro Fiori, dirigente Struttura attuazione politiche attive del Lavoro, presidio crisi e ammortizzatori di Regione Lombardia.