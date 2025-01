Si discuterà il 29 gennaio il nuovo futuro del sito ex Candy di Brugherio, dopo l’annuncio da parte di Haier Europe dello stop alla produzione di lavatrici entro giugno 2025 e altri 100 licenziamenti. Lo stop, riconducibile a “una crisi di mercato sempre più critica“, a un pezzo di storia della Brianza che per quasi settant’anni è entrata nelle case italiane.

Lavoro: a fine mese l’incontro per il futuro del sito Haier a Brugherio, i numeri della riduzione del personale

La data è stata resa nota dai sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil che insieme alle rsu aziendali hanno incontrato il managemente di Candy Hoover Group nella sede di Assolombarda, a Monza: l’incontro di fine mese è stato concordato “per l’illustrazione del progetto di riconversione del sito di Brugherio e per la prosecuzione del confronto al fine di informare tempestivamente le maestranze“.

I sindacati hanno comunicato anche i numeri delle procedure di riduzione del personale su base volontaria avviate nei mesi scorsi: il 30 dicembre 2024 si è concluso il licenziamento collettivo Hq con l’adesione di 74 lavoratori degli 83 previsti, 19 su 30 nel licenziamento collettivo di stabilimento.

Lavoro: a fine mese l’incontro per il futuro del sito Haier a Brugherio, la riconversione del sito

“L’azienda, relativamente alla suddetta procedura, pur esprimendo la propria soddisfazione per i risultati ottenuti non li ritiene tali da poter essere considerati esaustivi; inoltre, alla luce del permanere di una situazione di forte criticità che rende necessaria una nuova profonda fase di riorganizzazione, l’azienda in data 17 gennaio 2025 ha avviato una nuova procedura di riduzione del personale per un totale di 100 unità ( di cui 64 HQ e 36 Sito produttivo di Brugherio)“, fa sapere una nota.

Il piano Industriale alternativo non prevedere la possibilità di una continuità produttiva ma si incentrerà su un progetto di riconversione del sito.