La Digital Flex di Monza protagonista di BestInFlexo

Prestigiosi riconoscimenti per la Digital Flex (Nuova Roveco Group) che è stata tra le protagoniste di BestInFlexo, una serata di gala durante la quale sono stati assegnati i premi dedicati alle eccellenze nel campo della stampa flessografica. L’azienda monzese leader nella prestampa flessografica ha conquistato il primo posto nella categoria Film Banda Larga Stampa Esterna insieme a Paganiprint e il secondo posto nella categoria Film Banda Larga Stampa Interna insieme a Sacchettificio Nazionale Corazza.

Digital Flex è la azienda monzese leader della prestampa flessografica

La cerimonia è stata uno dei momenti salienti del Flexo Day, l’evento dedicato alle imprese del settore flessografico, che si è tenuto all’Unahotels Expo Fiera Milano. BestInFlexo e Flexo Day sono organizzati da ATIF, l’Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia di cui Digital Flex è da sempre socio e in cui ha presenziato in qualità di Gold Sponsor. Andrea Vergnano, Senior Executive Vice President di Digital Flex, presente all’evento con i vertici aziendali, si è dichiarato soddisfatto del risultato conseguito, “un altro riconoscimento dell’eccellenza della nostra azienda che opera nel settore della flessografia da oltre 50 anni investendo da sempre sulle più aggiornate tecnologie”.

La monzese Digital Flex: “Sempre con lo sguardo volto all’innovazione”

Digital Flex ha conquistato la fiducia di numerosi clienti in diversi settori, dai prodotti per la casa e non food all’ambito igienico sanitario, passando per quello alimentare e del pet food, fino al giardinaggio. “Una riconferma dei nostri sforzi volti alla ricerca dell’eccellenza in ogni settore e del rispetto dei più alti standard qualitativi- ha sottolineato Vergnano– con uno sguardo sempre volto all’innovazione, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie per realizzare soluzioni e risultati sempre più precisi e affidabili“. Ora l’azienda guarda al prossimo mese di maggio quando a Düsseldorf si terranno gli FTA Europe Diamond Awards.