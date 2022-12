Infortuni sul lavoro: +46% a Monza e Brianza

È un triste segno più quello che caratterizza le denunce per infortunio sul lavoro in Lombardia. Almeno secondo i dati Inail riguardanti il periodo compreso tra gennaio e ottobre di quest’anno.

Il numero è impressionante: 111.819, pari a oltre un quinto di quelle a livello nazionale. E ancora di più fa riflettere la percentuale di crescita rispetto al medesimo periodo del 2021 (quando furono 82.225): +40%.

Infortuni sul lavoro: 8.461 in provincia, superata solo da Milano e area metropolitana

Sono state 148, sempre in regione, nel medesimo periodo, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, più di 3 ogni settimana, 8 decessi in più rispetto al 2021.

A livello provinciale Monza e Brianza, in termini percentuali, ha registrato un incremento record di denunce per infortunio che la porta oltre la media regionale, +46%, con 8.461 casi, superata solo, da Milano e area metropolitana +49% e Brescia +51%.

Infortuni sul lavoro: i dati Inail

Nello specifico a Milano e hinterland ne sono state presentate 40.140, pari al 36% su base regionale, seguono Brescia con 17.148, (+51,5%), Bergamo (11.200, +17,8%), Monza e Brianza (8.461, 46%), Varese (8.318, + 21%). Sono in aumento anche i casi di malattia professionale, spesso sommersi, 2.662 contro i 2.346 dell’anno precedente.

L’87% delle denunce in Lombardia (97.054) riguardano infortuni durante attività di lavoro, la parte restante nel percorso casa-lavoro. La stragrande maggioranza dei casi ha riguardato il settore industria e servizi, 95.254 sul totale delle oltre 111mila denunce presentate su territorio regionale, con un netto incremento rispetto al 2021, quando furono 70.931. Rispetto agli specifici settori, “Sanità e assistenza sociale” è quello con il picco maggiore (13mila contro le 4.389 del periodo gennaio-ottobre 2021). Oltre 6.600 nei primi dieci mesi 2022 hanno riguardato il settore “trasporto e magazzinaggio” e quasi 5.300 il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli”.

Infortuni sul lavoro: cinque gli incidenti mortali nel periodo di riferimento

Quanto gli infortunati, 87.330 sono lavoratori italiani, 20.900 extracomunitari e 3.538 cittadini della Unione Europea esclusa l’Italia. In 64.350 casi si è trattato di lavoratori di sesso maschile, aumentati rispetto ai 53.185 del 2021, ma mai quanto le lavoratrici infortunate, passate dalle 29.040 del 2021 (gennaio-ottobre) a 47.469 nei primi dieci mesi del 2022, il 39% in più.

Dei 148 infortuni mortali avvenuti in Lombardia (vittime 134 uomini e 14 donne, in gran parte italiani, 104, soprattutto cinquantenni), 23 sono avvenuti nel comparto “costruzioni”, 17 nel trasporto e magazzinaggio.

Cinque quelli accaduti in provincia nel periodo di riferimento, due in più rispetto al 2021, 43 i decessi registrati a Milano e hinterland, 32 a Brescia e 14 a Bergamo.