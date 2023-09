Incontro con una delegazione di parlamentari nella Sede di Monza e Brianza di Assolombarda

Incontro nella Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, a Monza, nella mattinata di lunedì 18 settembre, tra gli imprenditori del Comitato presieduto da Giovanni Caimi e una delegazione di parlamentari lombardi. Seduti al tavolo per confrontarsi su temi come la formazione, il mondo del lavoro, le infrastrutture viabilistiche e le connessioni, il territorio, in particolare la rigenerazione urbana e gli asset strategici della Brianza, i senatori Licia Ronzulli Capogruppo di Forza Italia al Senato, Massimiliano Romeo e l’onorevole Fabrizio Sala.

Il presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda: “Consegnato il nostro documento di posizionamento”

Giovanni Caimi, presidente delle Sede di Monza e Brianza di Assolombarda ha detto di avere consegnato ai parlamentari presenti all’incontro :”il nostro documento di posizionamento che ben inquadra lo stato dell’arte e le progettualità che vorremmo fossero realizzate e che, siamo certi, possano contribuire alla crescita e allo sviluppo della Brianza e della sua comunità”.