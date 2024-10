In Brianza la biciclettata per la sicurezza sul lavoro

Cinque presidi e ciclo mobilitazione per sensibilizzare sugli incidenti sul lavoro. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre. Le delegazioni di Monza e Brianza di Cgil, Cisl e Uil danno appuntamento alle 9 del mattino in piazza Marconi a Vimercate per poi muoversi verso i presidi di piazza Unità D’Italia (sempre a Vimercate), di Carate Brianza (piazza Cesare Battisti – ore 11.30), Seregno (piazza Martiri della Libertà – ore 12.30 con pausa ristoro), Desio (piazza Giovanni Paolo II – ore 14.30), per terminare a Monza (piazza Roma, Arengario – ore 16).

In ogni presidio è previsto l’intervento di un rappresentante sindacale. «Una parte maggioritaria degli infortuni avviene in aziende sotto i 30 dipendenti, nelle quali non solo non vengono elette rappresentanze e non risultano associate alle organizzazioni di rappresentanza datoriali», dicono i sindacati, che si pongono l’obiettivo di far sì che la sicurezza sul lavoro «diventi una priorità inderogabile sopra le logiche del profitto».