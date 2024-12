Imprese, Api: 1.120 chiusure in un anno e il sentiment di Monza Brianza per il 2025

È allarme dalle piccole medie imprese, anche se la provincia di Monza e Brianza aiuta ad aggrapparsi alla speranza che il prossimo futuro possa invertire la tendenza della crisi.

«Sono anni che le PMI viaggiano sulle montagne russe, tra permacrisi, situazione geopolitica, pandemia, crisi dell’automotive, recessione tedesca, transizioni industriali e gli evergreen italiani legati a cuneo fiscale, fiscalità e burocrazia», analizza Alberto Fiammenghi, presidente A.P.I., l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo sottoineando che «solo nell’ultimo anno hanno chiuso, nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi circa 1.120 imprese manifatturiere. Non si arresta la deindustrializzazione del nostro Paese e, se ipotizziamo una media di 10 dipendenti, parliamo di oltre 11.000 persone costrette a cercare un nuovo lavoro».

Un impatto di tanti piccoli numeri che creano poco clamore, “ma aprono una voragine nel nostro tessuto produttivo”.

Imprese, Api: le percentuali degli imprenditori di Monza e Brianza per il 2025

È tutto negativo? «No – continua Fiammenghi – Le opportunità sono infinite, ma le imprenditrici e gli imprenditori fanno più story doing che story telling. Bisogna raccontarsi, condividere, partecipare. Lo dimostra il sentiment degli associati per il 2025 raccolto da A.P.I. nel territorio di Monza e Brianza e che testimonia come, nonostante le paure e incertezze che coinvolgono tutti noi, il 39% è impegnato principalmente nella ricerca di giovani da inserire in azienda che possano supportarli nelle transizioni digitale e green, che le sfide ESG e dell’intelligenza artificiale richiedono, il 15% sta lavorando per aprire nuovi mercati, il 12% ha intenzione di innovare – attraverso Transizione 5.0, risorse proprie o i fondi del PNRR – il 11% ha aumentato le esportazioni. Il restante 23% è maggiormente impegnato in percorsi formativi, nella tenuta del proprio mercato e nel consolidare gli investimenti fatti negli anni precedenti. Tra gli intervistati, l’87% si avvale di A.P.I nel perseguire questi obbiettivi. Un risultato lusinghiero, ma mai soddisfacente. Vogliamo che tutti gli associati possano servirsi delle competenze multidisciplinari e degli esperti messi a loro disposizione».

Imprese, Api: nel 2025 il Libro bianco per una strategia industriale

Per spingere su una strategia industriale condivisa, Api aspetta per il febbraio 2025 il “Libro Bianco per una nuova strategia di politica industriale per l’Italia” del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) a seguito della consultazione pubblica di questi mesi.

«In A.P.I. ci confrontiamo spesso su come reagire e costruire una strategia industriale condivisa che valorizzi le PMI. Lo chiediamo da anni. Perché senza le PMI. che ricordo essere il 97% delle imprese manifatturiere attive – conclude Fiammenghi – il Paese non si sostiene. Ma altri problemi rimangono irrisolti, come l’annoso tema della sicurezza sul lavoro e le tragedie di cui ancora troppo spesso leggiamo. Scegliere consulenti capaci, verificare lo stato della propria azienda, fare formazione, assumersi la propria responsabilità per avere un luogo di lavoro sano e sicuro è un dovere. E poi la complessità di trovare giovani da inserire in azienda. In Italia l’incremento dell’occupazione giovanile registra tassi superiori rispetto alla media europea, ma i Neet sono troppi, parliamo di quasi un milione e mezzo di persone tra i 15 e i 29 anni».