Il sindaco Marco Citterio in visita a tre realtà produttive di Giussano

Continua il dialogo dell’amministrazione Citterio con le imprese del territorio di Giussano. Nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre si è tenuta la seconda tappa del tour di visita alle imprese della città. Un’azione di ascolto delle realtà economiche locali che ha visto coinvolto il sindaco Marco Citterio e l’assessora alle Attività produttive Paola Ceppi. Si è trattato del secondo appuntamento dopo quello avvenuto nel corso del mese di settembre, che aveva avuto come protagoniste tre imprese con sede a Giussano che operano nel settore dell’arredo bagno, del design e della tecnologia correlata a sistemi elettrici.

Imprese di Giussano: le prime visite nel mese di settembre

Un momento di una delle visite

La nuova tappa del tour ha previsto la visita ad una realtà consolidata del mobile italiano, divenuta ormai riferimento del comparto per interni grazie alla pluriennale esperienza, ad un’impresa che si occupa della produzione di mobili in kit di montaggio, e ad un’eccellenza specializzata nella produzione di filiere in materiali diamantati e carburo di tungsteno che, oltre ad aver sede a Giussano, ha basi operative in Germania e in Repubblica Ceca.

Le attività industriali, artigianali e manifatturiere sul territorio di Giussano sono 370

«Si tratta di attività che operano in settori molto differenti fra loro, i cui rapporti imprenditoriali e commerciali abbracciano il mondo B2B e B2C, e che ci hanno consentito di avere un quadro ancor più chiaro dei possibili scenari in vista dei mesi futuri», hanno commentano il sindaco Citterio e l’assessora Ceppi. «Durante le visite di settembre abbiamo sentito forti le preoccupazioni per i rincari energetici e abbiamo avvertito le incertezze per la stabilità economica. Ora, con questo secondo appuntamento, abbiamo compreso come questi rincari si siano tradotti sui processi produttivi e quali potrebbero essere le conseguenze della criticità economica attuale» hanno aggiunto. Gli incontri con gli imprenditori, il cui personale dipendente è fortemente legato al territorio, sono stati un’occasione di dialogo oltre che un’opportunità per mettere in evidenza la spinta, la creatività, l’ingegno e la forza che contraddistingue le imprese del territorio. La visita è stata anche l’occasione per porre attenzione sulle peculiarità socio-economiche del territorio e per valutare possibili progetti di imprenditorialità sostenibile da declinare in città. Il quadro che emerge dal territorio di Giussano è quello di una città vivace dal punto di vista imprenditoriale: le attività di categoria industriale, artigianale e manifatturiera che hanno sede sul territorio sono circa 370.

Imprese di Giussano: positivi i numeri del 2022

Le pratiche per nuove aperture da gennaio ad ottobre sono state 74

Nel 2022, e in particolare da gennaio a ottobre, sono state 74 le pratiche di nuove aperture presentate allo sportello unico attività produttive (Suap), a cui si aggiungono 28 pratiche di subingresso. Nello stesso periodo, le pratiche di cessazione risultano 41. Dati che confermano come Giussano continui ad essere un terreno florido dal punto di vista imprenditoriale, nonostante le difficoltà che l’Italia, e il resto del mondo, stanno vivendo, con rincari sia dei prezzi delle materie prime che delle bollette.