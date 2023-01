Gruppo Sol e la sostenibilità: punteggio B (massimo A) all’esordio del CDP (Carbon Disclosure Project)

Il Gruppo SOL – multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile, in India ed in Cina con una Divisione gas tecnici e una seconda, home care – dopo la partecipazione, per la prima volta, al CDP (Carbon Disclosure Project) – una organizzazione che misura l’impatto sull’ambiente da parte di aziende, enti governativi, città e stati – ha ottenuto un punteggio pari a “B” nel rating (da “A” a “F”). “La partecipazione al questionario CDP rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel percorso di sostenibilità di SOL – dice l’azienda – Benché si tratti solo del primo anno di partecipazione, il positivo risultato ottenuto testimonia che l’impegno e gli sforzi finora profusi dal Gruppo – aggiunge Sol – sul fronte della sostenibilità sono riconosciuti e apprezzati anche dall’esterno. Le aziende che ottengono un punteggio B hanno infatti affrontato gli impatti ambientali della loro attività e garantiscono una buona gestione ambientale“.

I più grande database al mondo per monitorare le performance aziendali a contrasto del cambiamento climatico

Con i dati condivisi su base volontaria da oltre 15.000 aziende in tutto il mondo, il CDP detiene e gestisce il più grande database al mondo per monitorare le performance aziendali a contrasto del cambiamento climatico. La valutazione CDP considera la completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali nonché la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, compresa la definizione di obiettivi ambiziosi.

I progetti di Sol per l’ambiente: Piano sostenibilità e campo per produrre energia eolica

Tra i progetti più recenti, l’elaborazione del Piano di Sostenibilità che SOL s’impegna a realizzare entro il 2030, e l’acquisizione nello scorso mese di dicembre di un campo di produzione di energia eolica in India, con 6 generatori GE da 2,3 MW ciascuno, asserviti alla generazione di energia elettrica rinnovabile per l’impianto di frazionamento aria di Bangalore.