Gruppo Beta di Sovico, fatturato record e nuova acquisizione aziendale nell’anno del centenario

Il Gruppo Beta di Sovico, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, con un fatturato 2022 di oltre 225 milioni di euro, 10 stabilimenti produttivi, 1.000 collaboratori e 6 aziende, nell’anno del centenario annuncia l’acquisizione di Helvi S.p.A., uno dei principali player negli articoli professionali per la saldatura dei metalli. Azienda produttrice di saldatrici industriali, macchine per il taglio al plasma, carica batterie professionali e accessori, fondata nel 1975 a Sandrigo in provincia di Vicenza, Helvi S.p.A. può contare su 85 collaboratori e un fatturato di circa 15 milioni di euro sviluppato per oltre il 70% all’estero. La sede comprende 16.000 metri quadrati tra siti produttivi, magazzino e uffici.

Il presidente e ad Beta Roberto Ciceri: “L’acquisizione di Helvi spa nuovo tassello del nostro consolidamento”

“Il 2022 si è rivelato un anno difficile per il comparto industriale – dice Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta – ma che ha visto nuovamente il nostro Gruppo in controtendenza, con un incremento del fatturato di 11 punti percentuali. Il nostro è un percorso di ulteriore crescita, iniziato nel 2016 e che, solo negli ultimi cinque anni, ha fatto registrare l’acquisizione di 5 realtà italiane sinergiche rispetto al nostro business. Oggi annunciamo con piacere l’entrata nel Gruppo della sesta, l’azienda vicentina Helvi S.p.A., altra eccellenza Made in Italy con una forte propensione al mercato estero, come nuovo tassello del nostro consolidamento”. Bruno Segala, socio fondatore di Helvi, ha dichiarato: “Nella scelta di un nuovo azionista che potesse affiancarci per proseguire il percorso di crescita realizzato negli anni dalla Società, abbiamo identificato nel Gruppo Beta una realtà italiana leader di mercato e con un brand, una forza commerciale ed una capacità di sviluppo di nuovi prodotti che consentirà anche alla squadra di Helvi di cogliere meglio le opportunità di sviluppo future”.

Con l’acquisizione di Helvi si conferma leader del settore

Grazie all’acquisizione di Helvi, il Gruppo Beta si conferma leader del settore con 10 stabilimenti localizzati nel Nord e Centro Italia. È presente, inoltre, in 100 Paesi con i propri prodotti grazie a 11 filiali tra Europa, Cina, Brasile e USA e 250 importatori. Il Gruppo Beta è stato assistito nell’operazione da Arrigoni Legal Atelier, con un team composto dal Naming Partner Bruno Arrigoni e dal Salary Partner Carolina Pasotti.

Gruppo Beta di Sovico, performance ancora positiva anche nel 2022

Gruppo Beta tra il 2020 e il 2021 aveva già ottenuto una performance migliore rispetto al settore, con il fatturato che aveva segnato un +25%: anche nel 2022 questo parametro ha registrato il segno più, superando i 225 milioni di euro, dei quali circa il 60% generati in Italia e il restante 40% all’estero. “Con questa nuova acquisizione, la nostra offerta, già variegata grazie a oltre 30 famiglie di prodotto e più di 20.000 referenze, si amplia e specializza ulteriormente, sempre all’insegna della qualità e del Made in Italy. Questo per noi è un anno molto importante perché festeggiamo il nostro centenario, 100 anni all’insegna del coraggio di fare impresa unito alla ricerca costante del miglioramento. Siamo orgogliosi di aprirlo dando il benvenuto a tutti i collaboratori di Helvi S.p.A., con cui condividiamo valori e obiettivi di crescita per il futuro” – conclude Ciceri.