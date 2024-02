Gelsia Ambiente: “Il 2023 anno record per la raccolta”

Boom nella raccolta di olio alimentare esausto da parte di Gelsia Ambiente, l’azienda leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale per la provincia di Monza Brianza attraverso il sistema PuntOlio: “Un progetto di eccellenza – dice in una nota la società del perimetro AEB (Gruppo A2A) – un’iniziativa tecnologicamente avanzata grazie ai contenitori dotati di sensori di riempimento inaugurato nel 2022 e accolto fin da subito e con grande coinvolgimento dalle amministrazioni comunali, tant’è che a oggi sono operativi 70 punti di raccolta, con piani in corso per un’ulteriore espansione del servizio”.

Gelsia Ambiente, nel 2023 +126% nel recupero di olio alimentare esausto, oltre 52mila chili

E nel 2023 si è registrato un aumento di raccolta “senza precedenti”, specifica ancora la società: “+126% nel recupero dell’olio esausto rispetto al 2022 passando da 23.962 a 54.244 Kg”. “Un riscontro importante, testimoniato dalla partecipazione attiva dei cittadini” anche educati e coinvolti in tematiche ecosostenibili da parte della stessa società.

“Il corretto smaltimento dell’olio alimentare esausto comporta significativi vantaggi ambientali, tra cui la produzione di biodiesel, la riduzione delle emissioni di CO2 e la salvaguardia delle risorse idriche“. Nel 2023, tra l’altro, sono stati aggiunti altri 12 nuovi PuntOlio, e attualmente partecipano 26 comuni. ” In programma – dice la società – c’è l’estensione in tutto il bacino servito da Gelsia Ambiente”.

Gelsia Ambiente, nel 2023 oltre 1,1 milioni di indumenti usati raccolti

Bene (+19,78%) anche la raccolta degli indumenti negli oltre 190 cassonetti gialli con il logo di Gelsia Ambiente e la scritta “Dona valore” attivi sul territorio, con oltre 1.181.718 kg di tessuti raccolti (986mila kg del 2022). “Un risultato che evidenzia l’efficacia della gestione del Gruppo, finalizzata a contribuire

attivamente alla sostenibilità e all’economia circolare”. L’ubicazione dei PuntiOlio e dei contenitori Ecopoint di abiti usati è disponibile sul portale web di Gelsia Ambiente, sia tramite l’applicazione G-App ( info@gelsiamente.it – 800.445964).