Preparano anche le famose focaccine: sono i panettieri che Esselunga ricerca per i suoi reparti con uno speciale “job day” in programma a Monza l’8 aprile.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso dedicato e le candidature sono aperte fino a mercoledì 2 aprile 2025. Verranno contattati i candidati più in linea con i requisiti.

Esselunga cerca panettieri: la giornata dell’8 aprile

Nel Bakery Job Day i partecipanti saranno accolti da recruiter, responsabili e panificatori del reparto panetteria. Verranno coinvolti in una visita guidata in reparto con una degustazione finale e sosterranno un colloquio individuale con i Recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga.

Esselunga Bakery

L’obiettivo è di cercare panettieri per uno dei reparti più riconoscibili dei supermercati Esselunga, non solo per le focaccine che sono state anche protagoniste di campagne pubblicitarie e tormentoni musicali. Il reparto “impasta e sforna pane fresco durante tutto l’arco della giornata”, spiega l’azienda fotografando una delle professioni erede di una tradizione antica.

Esselunga cerca panettieri: il più grande panificio d’Italia, che fa anche le famose focaccine

I numeri dicono che Esselunga può definirsi “il più grande panificio d’Italia” con oltre 140 panifici, 500mila kg di pane prodotti ogni settimana e più di 1.400 panificatori. Nei negozi Esselunga, infatti, si impasta e si sforna pane fresco durante tutto l’arco della giornata.

“I neoassunti saranno coinvolti in un piano formativo dedicato e affiancati a colleghi esperti per acquisire conoscenze tecniche e sviluppare competenze in tutte le fasi di panificazione, dalla preparazione degli impasti fino alla cottura”, continua la nota. Poi un apprendimento sul campo con 160 ore di formazione con lavoro in laboratorio e lezioni teoriche.

Una volta formati, i panettieri saranno impegnati nella produzione di pizze, pane e focacce seguendo le ricette Esselunga.