Umberto Cassina premiato con il Compasso d’Oro Adi 2024 alla carriera: l’amministrazione comunale di Meda gli consegna il riconoscimento.

Design: Umberto Cassina premiato con il Compasso d’Oro alla carriera, la motivazione

«Una carriera quasi inevitabile nel mondo del design italiano, un percorso tracciato e proprio per questo più difficile da sviluppare. Una carriera che è esempio per coraggio e lucidità, sempre con occhi rivolti al futuro»: questa la motivazione con cui Adi (associazione per il disegno industriale) e Fondazione Adi riconoscono nella figura di Umberto Cassina un protagonista indiscusso della cultura del design italiano, che con coraggio e lucidità ha guidato l’azienda guardando sempre al futuro e mantenendo vivo lo spirito di innovazione tipico del brand. Un medese che porta in alto il nome della città nel mondo.

Il Compasso d’Oro, nato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti, ha festeggiato lo scorso anno il suo settantesimo anniversario e premia solo i progetti che meglio rappresentano l’idea di design made in Italy, testimoniando il prestigio del premio con oltre 370 riconoscimenti assegnati in settant’anni di storia. Umberto Cassina incarna perfettamente questa filosofia con il suo lavoro innovativo e visionario.

Design: Umberto Cassina premiato con il Compasso d’Oro alla carriera, il curriculum

Nel 1983, a 28 anni, dopo un’esperienza negli Stati Uniti ha iniziato a lavorare nella Divisione Contract dell’azienda di famiglia. Qui ha sviluppato la presenza dell’azienda sul mercato internazionale ottenendo commesse da Bally, Frette, Gucci, Sheraton Hotel a Gedda, Hotel Michelangelo e Four Season a Milano. Dal 1987 direttore della Divisione

Contract, è divenuto nel 1992 vicepresidente e dal 1995 anche direttore Ricerca e Sviluppo. Nel 2000, con l’acquisizione del marchio Alias, ne è divenuto presidente e, dopo la cessione dell’azienda al gruppo Poltrona Frau (2005), ha acquisito nel 2007 Mdf Italia, azienda in cui è stato direttore della divisione Ricerca e Sviluppo e oggi ricopre il ruolo di presidente.