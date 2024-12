Da Vimercate all’American Airport Association: il volo della Mc Solutions

Competono con i colossi del settore. I loro avversari sono multinazionali dagli staff interminabili. Alla MC Solutions di Vimercate, associata ad Assolombarda, invece, a lavorare sono solo in 14. Ma è all’azienda brianzola che l’American Airport Association si è rivolta per avere informazioni su un sistema che impedisce le cosiddette incursioni di pista. La “novità” è stata messa a punto dall’agguerrito organico della società di via Val d’Ossola.

Vimercate Mc Solutions

Da Vimercate all’American Airport Association: il sistema che aumenta la sicurezza in pista

La MC Solutions realizza impianti di monitoraggio e controllo remoto delle luci di pista e dei servizi ausiliari. Con questo termine si comprendono anche le maniche a vento e i generatori elettrici. A giugno la MC Solutions ha inaugurato all’Aeroclub Volovelistico Alpino AVA di Valbrembo, l’ArS, cioè l’ Autonomous Runway Safeguard, un’innovazione che aumenta la sicurezza in pista. L’azienda di Vimercate, gestita dai fratelli Maurizio (direttore generale) e Debora Cazzani (responsabile export e marketing), ha installato i propri impianti in 13 aeroporti.

A ottobre ha realizzato la prima commessa all’estero, all’aeroporto di Blackbushe, in Inghilterra.

«Per noi innovare – spiega Debora Cazzani – è di vitale importanza». A ottobre, ad Atene, durante la conferenza promossa dalla American Association of Airport Executives, ha illustrato il sistema relativo alle incursioni di pista.