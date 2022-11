“Costruiamo il futuro”, edizione speciale per i 20 anni

Quella del 16 dicembre sarà una edizione speciale del Premio Costruiamo il Futuro, la cui mission e la cui finalità sono state esposte in occasione della conferenza stampa di venerdì pomeriggio svolta nel “ventre” dell’U-Power Stadium di Monza. Assente il patron Maurizio Lupi (per motivi di legge di bilancio) a fare gli onori di casa c’erano Alessia Galbiati vice presidente della Fondazione Creiamo il Futuro e Donato Cerioli amministratore delegato del Gruppo San Donato e cda della Fondazione.

“Costruiamo il futuro”, novità: il palazzetto dello sport di Merate

Prima importante novità dell’edizione 2022, il “trasloco” della premiazione dall’auditorium comunale di Merate, location tradizionale dei precedenti appuntamenti, al palazzetto dello sport. Più capiente per ospitare le associazioni e i ragazzi e più consono al filo conduttore sportivo dell’iniziativa. Sono già più di 400 le associazioni sociali e sportive sostenute fino ad oggi dal sodalizio patrocinato dal presidente Lupi. Per i gruppi che operano all’interno delle province di Lecco e di Monza e Brianza c’è tempo fino al 27 novembre per iscriversi al bando del premio 2022, poi sarà davvero tutto pronto per la serata del 16 dicembre, con inizio alle ore 18.

“Costruiamo il futuro”, raddoppiano i contributi

Questa edizione speciale sarà il degno coronamento dei 20 anni del premio in Brianza, e per questa edizione Costruiamo il Futuro raddoppierà i contributi, sotto forma di assegni da mille e 5mila euro ma anche come fornitura di materiali alle società, anche questa un presente sempre molto gradito e prestigioso per chi fa sport e volontariato sul territorio brianzolo ogni giorno. Il target dei premiati sarà ancora una volta quello delle piccole e piccolissime realtà della zona, che spesso fanno uno sforzo enorme per svolgere le proprie attività quotidiane e annuali.

“Costruiamo il futuro”, aggregazione e sport tra Monza e Lecco

Creiamo il Futuro da sempre presta attenzione a questi profili di aggregazione e sport, che spesso vengono dimenticate a favore delle grandi realtà. Finora all’interno del territorio brianzolo sono stati distribuiti 716mila euro a 390 associazioni, tra Monza e Lecco. I gruppi che hanno ricevuto materiali e strumentazioni sono 73. Ma il lavoro della fondazione non si ferma a questi numeri: finora 103 sono le medaglie d’oro consegnate ai volontari e ben 3.400 le realtà associazionistiche incontrate nel corso del premio in questi anni. E se si prende in considerazione anche l’area di Milano, Bergamo e Sondrio i numeri salgono ancora di più, fino a 850 gruppi e 1 milione e 300mila euro di donazioni complessive.

“Costruiamo il futuro”, la presentazione

La presentazione di questa 20esima edizione ha visto la testimonianza, tra gli altri, di alcune delle realtà beneficiate l’anno scorso, per fare il punto della situazione e di come il bonus di Costruiamo il Futuro è stato utilizzato concretamente sul territorio. Presenti alla conferenza stampa anche Maurizio Colombo vice presidente del Gruppo Sapio e Sergio Longoni presidente di DF Sport Specialist. Appuntamento per tutti quindi, venerdì 16 dicembre ore 18 al palazzetto dello sport di Merate.