Una partnership per valorizzare la flessibilità energetica degli associati. È quella stretta da Confimi Industria Bergamo/Monza Brianza e Tecnalogic per accompagnare le aziende associate in un percorso di ottimizzazione energetica fisica ed economica, “contribuendo attivamente a bilanciare il sistema elettrico italiano grazie alla flessibilità elettrica estratta dalla programmazione dei cicli produttivi industriali” si legge in una nota.

Confimi, partnerhip per la flessibilità energetica: Uvam o Cem

L’obiettivo alla base è quello di innovare il sistema elettrico abilitando la partecipazione attiva del consumo senza cambiare il proprio ciclo produttivo. Le aziende che prenderanno parte al programma, oltre a ridurre il proprio impatto ambientale, potranno ottenere un vero profitto tramite aggregazione nei distretti industriali Uvam (Unità Virtuali Abilitate Miste), secondo regolamentazione di Terna. Oppure potranno formare Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) regolamentate dalle delibere di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).