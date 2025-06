Concorezzo, un secolo di KSB Italia: doppio evento per festeggiare, uno in Villa Reale a Monza

Da 100 anni KSB in Italia. Risale al 1925, a Milano, l’apertura della Società Italiana Pompe Klein, prima società estera di KSB, Gruppo nato nel 1871 in Germania e diventato fornitore di riferimento per pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi. Il Gruppo conta oggi 39 sedi produttive in 17 paesi del Mondo, 190 centri service e circa 15.000 dipendenti. KSB Italia spa, che dal 2004 ha sede operativa a Concorezzo, ha annunciato che festeggerà il centenario con due eventi, uno in Villa Reale, a Monza, e uno in azienda, con tutti i dipendenti e le loro famiglie. Al momento non sono ancora state ufficializzate le date.

I 100 anni di KSB Italia: a Concorezzo una sede su misura per il benessere dei dipendenti

KSB Italia S.p.A è da sempre impegnata anche per garantire il benessere psico-fisico dei dipendenti e per migliorare il senso di appartenenza e promuovere la conciliazione lavoro-famiglia. Ha realizzato un’area verde con alberi da frutta, un orto aziendale, un ristorante aziendale, una palestra e la biblioteca che conta più di mille libri, oltre a flessibilità oraria e lo smart working. All’interno dello stabilimento brianzolo è inoltre attivo un centro di formazione, Training Center e da sempre promuove l’inserimento di studenti del territorio.

Da anni collabora attivamente con Assolombarda, la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il Politecnico di Milano e i comuni della zona, organizzando presso la propria sede giornate di orientamento, stage formativi e lezioni tecniche. Ha anche la sostenibilità tra le sue mission: di recente ha ampliato l’impianto fotovoltaico della sede di Concorezzo per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, sede che ha tra l’altro raggiunto il traguardo della neutralità carbonica dal 2022.

KSB Italia spa, le imprese: ha partecipato al recupero della Costa Concordia naufragata

Tra le imprese, KSB Italia ha partecipato al recupero della Costa Concordia, ha fornito le valvole per il Bosco Verticale di Milano. I suoi prodotti sono stati utilizzati anche per i restauri della Villa Reale e nel 2020 ha contribuito alla fornitura di prodotti alla costruzione di un ospedale pediatrico in Uganda, progettato dall’architetto Renzo Piano per Emergency.

“Sono onorato di poter condividere i festeggiamenti per i cento anni di attività di KSB Italia S.p.A. – ha detto Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato di KSB Italia S.p.A. – I nostri prodotti hanno fatto la storia ingegneristica e hanno permesso al nostro Paese di crescere e svilupparsi. Abbiamo avuto e conserviamo un ruolo di partner fondamentale laddove c’è da trovare delle soluzioni per migliorare la qualità di vita delle persone. Un principio che si rispecchia anche nella nostra politica di welfare e nelle strategie organizzative introdotte negli ultimi anni, incentrate sulla valorizzazione delle risorse interne, sulla crescita dei talenti e sull’investimento nei giovani, rimarranno al centro delle nostre politiche aziendali. In particolare, la riorganizzazione della rete di vendita avviata nel 2023 ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per sostenere la nostra crescita futura.”

“Da oltre 150 anni, questa azienda si distingue per competenza, integrità e senso di responsabilità, valori fondamentali che ne definiscono l’identità. KSB Italia S.p.A.ha costantemente migliorato la qualità della vita di molte persone attraverso soluzioni innovative e prodotti di eccellenza. – ha aggiunto Peter Weber, Amministratore Delegato di KSB Italia S.p.A. – Nel corso di questi anni, abbiamo assistito all’evoluzione e alla crescita del Gruppo KSB, riconoscendo come questi valori siano stati un punto di riferimento costante nelle nostre decisioni. Guardando al presente e al futuro, KSB Italia S.p.A punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore attraverso innovazione tecnologica, eccellenza dei prodotti e un approccio sempre più orientato al cliente. La capacità di adattamento e la solida struttura aziendale rappresentano i pilastri per affrontare le sfide future e continuare a crescere in un mercato in continua evoluzione.”