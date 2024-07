Caro famiglia, quanto costano i figli: indagine sullo “scontrino familiare”

Cari figli e “figli cari”: secondo una indagine di Legacoop Lombardia assorbirebbero un terzo della spesa familiare. E sei genitori su dieci sarebbero costretti a rinunciare ad acquisti per sé, “ad andare al ristorante e a ridurre le vacanze” mentre “3 su 10 hanno dovuto imporre rinunce ai figli per gli acquisti di abbigliamento, di un nuovo smartphone e per le uscite con gli amici”.

Caro famiglia, quanto costano i figli: il report di FragilItalia, Legacoop e Ipsos

È quanto emerso dal report FragilItalia ’Il costo dei figli’, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos “su un campione rappresentativo cella popolazione italiana”.

Caro famiglia, quanto costano i figli: le voci che assorbono il bilancio

Vestiti, libri scolastici, sport, trasporti e tempo libero sono le voci che assorbono la spesa familiare da parte dei figli che, per un terzo delle famiglie italiane rappresenterebbe addirittura tra il 40% e il 70% del bilancio familiare.

L’abbigliamento è la voce che per le famiglie interpellate (63%) incide maggiormente seguito da testi e libri scolastici (51%), scarpe, borse e accessori e attività sportiva (48%), i pasti fuori casa (46%), spese mediche, lo svago e la mobilità (tutti al 45%).

Caro famiglia, quanto costano i figli: quali voci pesano di più

Quattro famiglie su dieci (il 41%) indicano rette scolastiche, universitarie e asilo. Ad essere maggiormente gravati risulterebbero soprattutto genitori under 30, quelli residenti nelle isole e quelli appartenenti a ceti popolari. Tra i genitori il 51% (spesso il 19%, occasionalmente il 32%) ha dovuto tagliare sulla spesa alimentare, scegliendo prodotti in offerta; il 39% ha dovuto rinunciare ad una visita medica privata o l’ha dovuta rinviare.

Ma sono anche i figli (anche in questo caso soprattutto i genitori under 30, residenti nelle isole e di ceto popolare) a dover fare delle rinunce per far quadrare il bilancio familiare: il 37% degli interpellati ha dovuto rinunciare ad abbigliamento e scarpe e allo smartphone nuovo, il 30% alle uscite con gli amici, il 25% ad un viaggio studio all’estero, il 23% ad iscriversi al corso di studio che desiderava.

Caro famiglia, quanto costano i figli: maggiorenni e conviventi

Si tenga presente, specifica ancora il report “che cinque italiani su dieci hanno figli conviventi e tra quelli maggiorenni, quasi la metà sono totalmente a carico dei genitori”. Tra i maggiorenni (il 19% ha tra i 19 e i 25 anni; il 23% oltre i 25 anni), quasi la metà (il 47%) sono totalmente a carico dei genitori, mentre il 29% lavora contribuendo alle spese della famiglia. il 24% dei figli maggiorenni, “pur lavorando e non gravando sul bilancio familiare, continua a vivere con la famiglia”, evidentemente “per la difficoltà dei giovani di poter affrontare il costo di una locazione o di un acquisto di un’abitazione autonoma” si legge nel report.