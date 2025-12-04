Brugherio, sciopero alla Qvc Italia per i quattro licenziamenti: «Grande partecipazione»

Sciopero alla QVC Italia – azienda editrice del canale 32 del digitale terrestre – di Brugherio, mercoledì 3 dicembre, dopo i licenziamenti di quattro lavoratrici e la rottura del tavolo sindacale. “Un presidio molto partecipato”, dicono le organizzazioni sindacali, che hanno diramato un comunicato congiunto. “Oggi, per la prima volta, QVC ha aperto la giornata senza la diretta – si legge nella nota – abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati con lo sciopero. Chiediamo con ancora maggiore forza all’azienda di ritirare la procedura di licenziamento e di aprire un tavolo di discussione che porti non solo al reintegro in servizio delle quattro lavoratrici, ma anche alla messa in sicurezza di tutto il perimetro lavorativo, garantendo tutti i diritti previsti dal Contratto Nazionale. Ringraziamo il sindaco di Brugherio e tutte le forze politiche per la disponibilità manifestata ad aprire un confronto finalizzato a tutelare l’occupazione. Invitiamo l’azienda a una profonda riflessione: lo sciopero rimarrà un caso isolato solamente se riscontreremo un cambio di passo, nel rispetto dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Brugherio, lo sciopero alla Qvc, presenti sindaco, giunta e consiglieri

Alla protesta sono intervenuti, oltre alla RSU e alle segreterie brianzole e regionali di SLC CGIL Stefania Sorrentino e FISTEL CISL Marco Mariotti, anche i segretari di CGIL Monza e Brianza, Matteo Moretti, e CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi.

Durante gli interventi: “è stato ribadito il sì a un modello organizzativo che preveda un lavoro stabile, a tempo indeterminato, senza esternalizzazioni e sicuro nel tempo” dicono i sindacati. Al presidio hanno partecipato anche il sindaco di Brugherio, membri della giunta comunale e consiglieri di maggioranza e opposizione che “hanno manifestato un pieno sostegno alla vertenza”.