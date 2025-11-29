Qvc, quattro conduttrici licenziate a Brugherio: sciopero il 3 dicembre

Sarò sciopero alla Qvc mercoledì 3 dicembre. I sindacati erano già sul piede di battaglia dopo l’annuncio del licenziamento di quattro conduttrici, le “presenter”, nella televisione specializzata in televendite che ha gli studi di registrazione a Brugherio, l’agitazione è stata indetta per la mattina del 3 dicembre dalle 11.30 per l’intero turno di lavoro in tutti i reparti con presidio fuori dai cancenlli. Lo annunciano i rappresentanti di Slc Cgil e Fistel Cisl in una nota congiunta firmata mercoledì 26 novembre.

Qvc, quattro conduttrici a Brugherio: «Nessun dietrofront dell’azienda»

«Non è stato fatto nessun dietrofront sulle procedure di licenziamento attivate nei confronti delle Presenter – hanno fatto sapere Rsu e organizzazioni sindacali nel pomeriggio di sabato – e non è stata manifestata alcuna disponibilità a un tavolo negoziale sulla questione. Ai volti pubblici dell’azienda, dopo decenni di onorato servizio, non viene data altra scelta se non quella del licenziamento».

E poi: «Un’azienda che si fregia di essere inclusiva a 360 gradi dovrebbe essere conseguente, oltre che nella forma, anche nella sostanza. Questo oggi non appare, anzi. Una delle lavoratrici coinvolte è, peraltro, una delegata sindacale democraticamente eletta dal personale di Qvc. Tutto questo accade nel bel mezzo dello stato di agitazione già dichiarato da mesi sulla vertenza relativa alle festività previste dal CCNL. Numerosi sono stati gli incontri tra Organizzazioni Sindacali e azienda per tentare di dirimere la questione e cercare una soluzione.

In nessun momento a queste Organizzazioni Sindacali e RSU è stata espressa o è emersa la volontà aziendale di ridurre il perimetro occupazionale con l’esternalizzazione totale di un reparto che rappresenta il primo biglietto da visita verso la clientela».

Qvc, quattro conduttrici licenziate a Brugherio: fulmine a ciel sereno

«Apprendiamo dalle lavoratrici interessate – avevano scritto in settimana comunicando lo scenario di crisi – che in data odierna l’azienda ha notificato il licenziamento immediato di tutte le dipendenti. Stigmatizziamo con forza il comportamento» della società per la decisione che suscita «enormi perplessità sia nel metodo che nel merito. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno».

Qvc, quattro conduttrici licenziate a Brugherio: richiesta di tavolo sindacale

I rappresentanti delle due sigle avevano sollecitato la Qvc a rivedere «immediatamente» la propria decisione e a convocare un tavolo sindacale sulla questione: in caso contrario avevano ivitato i lavoratori a scioperare «contro un’ingiustizia e per difendere con ogni mezzo a disposizione il diritto al lavoro e il perimetro occupazionale».