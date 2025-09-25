Beta Utensili di Sovico: l’arredo per officine vola (vendite +65%), nuovo stabilimento a Seregno

Beta Utensili di Sovico, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i professionisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, nell’annunciare un ampliamento della la propria offerta nel comparto arredo officina integrato, banchi da lavoro e cassettiere – che vale oggi il 27% del suo fatturato – con quattro nuove soluzioni conferma che il settore, dopo un 2024 già molto positivo, nel primo semestre 2025 ha registrato in Italia un ulteriore incremento delle vendite del +65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un successo che ha tra l’altro indotto il gruppo brianzolo a investire ulteriormente sul territorio: a Seregno (MB) è attualmente in fase di costruzione un nuovo stabilimento, che permetterà di aumentare la capacità produttiva e di garantire controlli e qualità ancora più elevati.

Beta Utensili di Sovico, il direttore marketing: “Arredo officina un asset fondamentale”

“L’arredo officina è un asset fondamentale per Beta Utensili. In un mercato che presenta sfide significative, Beta afferma ancora di più la sua leadership, basti pensare che nell’ultimo anno sono stati venduti oltre 4.500 sistemi di arredo integrato per oltre 13.000 metri lineari, la lunghezza di 130 campi da calcio!” – ha dichiarato Paolo Innecco, direttore marketing operativo Beta Utensili – “Ciò è il risultato di una visione aziendale lungimirante, che da sempre pone al centro investimenti continui e innovazione, con particolare attenzione alla qualità funzionale ed estetica. Per questo, modularità e attenzione al dettaglio sono diventati tratti distintivi del nostro arredo, apprezzati ogni giorno da chi lavora in officina e nell’industria.”