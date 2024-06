Fresca dei 60 anni compiuti nei giorni scorsi, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia ha illustrato i risultati dell’ultimo anno all’annuale Assemblea di Bilancio di Treviglio, sede della prima costituzione.

Bcc in provincia di Monza e Brianza: bilancio positivo all’assemblea regionale annuale, conferma al vertice per Azzi

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, al vertice della Federazione Lombarda delle BCC è stato confermato all’unanimità Alessandro Azzi. “In carica dal 1991 (Presidente di Federcasse dal 1991 al 2017, della BCC del Garda dal 1985 al 2019 e attuale Presidente ABI della Commissione Regionale ABI della Lombardia) ha ricevuto nuovo mandato per proseguire il proprio incarico alla Presidenza della Federazione per il triennio 2024-2027”, spiega una nota.

Alessandro Azzi BCC lombarde

Bcc in provincia di Monza e Brianza: bilancio positivo all’assemblea regionale annuale, sostegno all’economia reale

Le Bcc sottolineano il sostegno all’economia reale: i numeri dicono che in Lombardia sono presenti 27 Bcc con 723 sportelli in 518 comuni, in 149 dei quali operano come unica presenza bancaria (+10% da dicembre 2022). A fine 2023 contano 210.972 Soci (+2,8% su base d’anno) e oltre un milione di clienti. Gli impieghi erogati dalle BCC a imprese e famiglie lombarde, a dicembre 2023, sono di oltre 24,5 miliardi di euro. Supera i 14,5 miliardi di euro il sostegno al settore produttivo lombardo, il 22,5% dei quali destinati a micro e piccole imprese del territorio.

Bcc in provincia di Monza e Brianza: bilancio positivo all’assemblea regionale annuale, 60 sportelli in 40 Comuni

Positivi anche i risultati delle Bcc presenti nella provincia di Monza e Brianza, con 60 sportelli in 40 Comuni (in 5 dei quali rappresentano l’unica presenza bancaria), che registrano a 31 dicembre del 2023 una raccolta diretta di 3,8 miliardi e 2,3 miliardi di euro di impieghi.

“Particolarmente significativa è la quota di mercato degli impieghi alle piccole imprese che contano da 6 a meno di 20 dipendenti (22,2%). Rispetto all’ambito di destinazione del credito delle imprese finanziate, la quota di mercato delle Bcc è più alta con riguardo agli impieghi al settore delle costruzioni (28%); significative, inoltre, le quote relative al settore delle costruzioni (22,8%) e dell’agricoltura (17,3%). In diminuzione le sofferenze per le Bcc del territorio del 18,5% rispetto all’anno precedente”, spiega una nota.

Bcc in provincia di Monza e Brianza: bilancio positivo all’assemblea regionale annuale, «banca e sociale che si rafforzano»

«Le BCC sono “creature originali”: anima bancaria e anima sociale che non si escludono, ma si rafforzano a vicenda – ha commentato il presidente confermato Azzi – Un’identità originale e unica, da preservare di fronte alle tendenze omologanti del mercato, che è alla base del rapporto di fiducia che ci lega ai i nostri soci e al territorio in cui operiamo».