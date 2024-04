Bcc lombarde in missione a Roma: incontro con il governo «per promuovere le specificità delle banche di comunità»

Il credito cooperativo è un protagonista della vita economica e sociale dell’Italia. Ed è formato da banche che hanno fatto della propria specificità un punto di forza. Un dato di fatto ribadito durante una serie di incontri istituzionali che una delegazione del Credito Cooperativo, composta principalmente dalle Presidenze e Direzioni delle BCC lombarde, ha avuto a Roma dal 10 al 12 aprile.

Bcc lombarde in missione a Roma: più di 50 esponenti del sistema di credito cooperativo

Alla missione, allestita dalla Federazione Lombarda BCC con Federcasse, hanno preso parte più di 50 esponenti del sistema del credito cooperativo. Il «peso» del Credito Cooperativo lombardo nell’economia nazionale è indiscusso: il sistema può contare su 27 banche, 730 sportelli, oltre 210 mila soci e un milione di clienti.

ABI Federazione Lombarda BCC a Roma

Il comparto ha voluto rappresentare le proprie istanze direttamente a esponenti politici governativi, parlamentari, dirigenti e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Bcc lombarde in missione a Roma: «Chiediamo di riconoscere nella cooperazione di credito un asset fondamentale per il Paese»

«Alla politica – sottolinea Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Bcc – chiediamo di riconoscere nella cooperazione di credito un asset fondamentale per il Paese. Siamo venuti ad incontrare le istituzioni governative, parlamentari e di categoria per promuovere le specificità delle banche di comunità, affinché possano continuare a svolgere il proprio fondamentale ruolo sociale, oltre che economico, come sancito anche dalla Costituzione. I nostri interlocutori istituzionali hanno dimostrato di conoscere e riconoscere la speciale funzione del Credito Cooperativo italiano, soprattutto in fasi complesse dell’economia come quella attuale e nel contrasto alla desertificazione bancaria. Fondamentali gli sforzi della nostra federazione nazionale sul fronte normativo, italiano ed europeo, al fine di renderlo più adeguato alle caratteristiche peculiari dei Gruppi Bancari Cooperativi».

Bcc lombarde in missione a Roma: incontri proficui

«Proficuo, in particolare – precisa la Federazione Lombarda delle Bcc – il confronto tenutosi nella sede della Delegazione di Roma di Regione Lombardia, con il senatore Massimo Garavaglia, presidente della VIª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e l’onoreole Marco Osnato, presidente della VIª Commissione Finanze della Camera dei Deputati, entrambi esponenti della maggioranza. A dare l’avvio all’incontro il saluto del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricordato come, nell’attuale periodo di oscillazione dei mercati finanziari internazionali e di incertezze per gli investimenti, gli istituti di credito cooperativo rappresentino una solida realtà al servizio della comunità».