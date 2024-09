Un’alleanza da Serie A. Il marchio Mediaworld, specializzato nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo e che dal 2018 ha la sua sede italiana a Verano Brianza, è il nuovo main sponsor dell’Olimpia Milano per le gare di Legabasket Serie A. Le nuove maglie sono state svelate dal nuovo co-capitano Giampaolo Ricci, promosso al ruolo insieme a Shavon Shields da coach Ettore Messina, Nikola Mirotic, Diego Flaccadori e il nuovo acquisto Ousmane Diop all’Armani Silos di Milano.

Mediaworld main sponsor Pallacanestro Olimpia Milano: Diop, Ricci, Flaccadori, Mirotic

Basket, anche Verano in Serie A: Mediaworld nuovo main sponsor dell’Olimpia Milano, accordo pluriennale per il campionato

L’accordo è di durata pluriennale a partire dalla stagione 2024/25, che Milano affronta da campione in carica (per il terzo anno consecutivo) e che parte il 29 settembre con la trasferta di Trieste.

Due biancorossi che si incontrano e non solo un marchio sulla maglia: il brand sarà anche su tutti i materiali di comunicazione e al Forum di Assago anche in occasione delle partite di campionato e di Eurolega.

Inoltre sono previste iniziative dedicate – come match tickets e VIP experience – che entreranno nei programmi loyalty e in quelli a premi MediaWorld, sviluppo di prodotti co-branded, attività all’interno dello stadio come “half time show”, “moment of the match” e “man of the match”, contenuti interattivi sui social e visibilità in store nell’ampia rete di oltre 130 punti vendita MediaWorld.

Mediaworld main sponsor Pallacanestro Olimpia Milano

Basket, anche Verano in Serie A: Mediaworld nuovo main sponsor dell’Olimpia Milano, i commenti

«Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con l’Olimpia Milano, una delle squadre di basket più titolate e amate d’Italia – ha dichiarato Guido Monferrini, AD di MediaWorld – Condividiamo con il club valori fondamentali come la passione, la dedizione e la ricerca costante dell’eccellenza. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di raggiungere nuovi traguardi insieme, offrendo ai tifosi esperienze uniche e coinvolgenti in capo e fuori campo».

Soddisfazione anche in casa Olimpia: «Siamo felici di accogliere MediaWorld nella nostra famiglia – ha fatto eco il generale manager milanese Christos Stavropoulos – Oltre ad essere un brand prestigioso, MediaWorld condivide con noi gli stessi valori e lo stesso desiderio di essere all’avanguardia, moderni e vicini alla gente. Collaboreremo insieme per continuare a crescere sia in campo che fuori».