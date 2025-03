Assolombarda in visita alla Intercos di Agrate Brianza

Nel selezionato gruppo delle eccellenze regionali non ci sono soltanto i produttori di componenti meccaniche, grandi impianti, turbine, acciaio, semiconduttori e altro ancora. La Lombardia, infatti, da anni va forte pure nel campo della bellezza. Un riconoscimento a questo primato è venuto pure dalla visita che Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e il direttore generale Alessandro Scarabelli, hanno fatto venerdì mattina alla sede di Intercos.

L’azienda di Agrate Brianza è leader globale nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di cosmetici. Il Gruppo è stato fondato nel 1972 da Dario Ferrari, attuale presidente. Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello mondiale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, per il trattamento della pelle, dei capelli e del corpo, destinati ai principali marchi nazionali e internazionali.

Assolombarda alla Intercos di Agrate: nel quartier generale lavorano 800 persone

Nel quartier generale di Agrate in via Guglielmo Marconi lavorano 800 persone. A livello globale i dipendenti sono 5.878. I 16 siti produttivi sono distribuiti in Europa (Italia compresa, ovviamente), Asia, Stati Uniti e Brasile. I centri di ricerca sono 12. «Nel mondo – precisa l’amministratore delegato Renato Semerari – abbiamo oltre 700 clienti». «Il nostro territorio è da sempre – sottolinea Alessandro Spada – un punto di riferimento nel mondo della bellezza: basti pensare che il fatturato della cosmetica lombarda è stimato in crescita a 11,2 miliardi di euro nel 2024, arrivando a valere ben il 67% dell’intero settore nazionale. Visitando eccellenze come Intercos, che fa dell’innovazione e della sostenibilità i propri driver di crescita, viene facile capire il perché di questi risultati».

«Siamo orgogliosi di rappresentare l’industria cosmetica italiana nel mondo – commenta Dario Ferrari, presidente di Intercos Spa -, un settore che abbiamo contribuito a creare e che continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Intercos ne è un esempio concreto: con il suo impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni sempre più sostenibili, contribuisce a rafforzare il posizionamento del nostro territorio come hub internazionale della bellezza. In oltre 50 anni di passione ed eccellenza, abbiamo fatto della ricerca scientifica e della continua innovazione i pilastri della crescita della nostra azienda e dell’intero settore industriale».