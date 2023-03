Assolombarda Awards, tutte le aziende brianzole premiate

Consegnati a Milano, al teatro Lirico “Giorgio Gaber”, i primi “Assolombarda Awards” promossi dall’associazione per premiare gli anniversari associativi delle aziende e i progetti d’impresa più innovativi.

Assolombarda Awards: due desiane premiate per i 75 anni di appartenenza

Sotto i riflettori 68 aziende premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni. Alla presenza del presidente Alessandro Spada, del vicepresidente con delega a Organizzazione, sviluppo e marketing Alvise Biffi, e del direttore generale Alessandro Scarabelli, del presidente della Regione Attilio Fontana e del sindaco di Milano Beppe Sala, sei realtà storiche hanno ricevuto un riconoscimento per i 75 anni di appartenenza e due di queste sono di Desio: la Fabbrica Chimica Unione srl e l’Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli srl.

Assolombarda Awards: le diverse categorie per crescere e innovare

Durante l’evento, sono stati consegnati anche riconoscimenti dedicati a importanti imprenditori della storia italiana: Fulvio Bracco, Leopoldo Pirelli, Giorgio Squinzi, Steno Marcegaglia. Assolombarda, infatti, ha voluto celebrare la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito sono stati premiati i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: “Sostenibilità”, “Digitalizzazione”, “Performance”, “Design”, “Responsabilità e cultura”.

Assolombarda Awards: “Valorizzare l’importanza del fare impresa”

“Abbiamo pensato di valorizzare l’importanza del ‘fare impresa’ in una fase storica delicata del nostro Paese, in cui tutti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo – ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada – Questa serata, votata all’eccellenza, mira a sensibilizzare sempre di più le imprese a investire negli asset che riteniamo strategici e ai quali abbiamo dedicato un premio. Siamo, infatti, convinti che l’investimento in innovazione, oggi più che mai, costituisca il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un elemento che pone l’imprenditore come attore positivo del cambiamento. È a questa cultura d’impresa che abbiamo voluto rendere omaggio con gli ‘Assolombarda Awards’. La prima edizione di questo premio rappresenta il primo di una lunga serie di iniziative che, nei prossimi anni, ci aiuteranno a promuovere i progetti capaci di rafforzare il nostro primato competitivo. Valorizzare chi produce sviluppo, a partire dai territori, del resto, è una delle priorità del mio mandato da Presidente di Assolombarda”.

Assolombarda Awards: Vimercate, Lesmo, Nova Milanese tra i protagonisti

Diverse le realtà brianzole premiate.

Nella categoria Design il Premio “Steno Marcegaglia” è andato all’azienda Passoni Titanio di Vimercate che ha creato “una bicicletta unica nella storia che accoppia due materiali agli antipodi: titanio e carbonio. Il telaio metà in titanio e metà in carbo-titanio, soluzione mai sperimentata in passato, conferisce al prodotto leggerezza, rigidità e reattività ma anche resistenza, comfort e durabilità”.

Menzione speciale per la Brianzatende di Lesmo per “CODE, acronimo di Customized Outdoor Design Experience, è una nuova ed esclusiva soluzione per esterni, caratterizzata dalla presenza di profili frangisole laterali in alluminio a supporto di una pergola bioclimatica o da una con telo in pvc retraibile”.

Menzione speciale alla Italgestra di Nova Milanese nel Premio speciale “Responsabilità e cultura” dedicato a Fabio Lattanzio per il progetto che “riguarda un programma articolato di iniziative D&I (welfare, certificazione di genere, sostegno alla comunità, disabilità)”.