Associazione Imprenditori Nord Milano, cena allo stadio per presentarsi a Monza

L’Associazione Imprenditori Nord Milano sbarca a Monza cercando di fare rete col territorio brianzolo. Così lunedì sera il debutto ufficiale del sodalizio guidato dal presidente Davide Roccaro e dal vice Rocco Bronte si è tenuto con una cena all’U-Power Stadium di Monza con imprenditori e politici locali e nazionali, che si sono alternati al microfono durante la serata. Anche se il vero padrone di casa, nonché ospite di punta, Adriano Galliani a causa di una lunga riunione a cui stava partecipando non è potuto intervenire, ma ha comunque voluto trasmettere i suoi saluti attraverso un videomessaggio.

Associazione Imprenditori Nord Milano, cena allo stadio di Monza con ospiti della politica

Un obiettivo chiaro per il gruppo di imprenditori milanesi che hanno ceduto il microfono anche al presidente della Bcc Barlassina Stefano Meroni, al titolare di Ristoservice Roberto Villa che ha preparato il momento conviviale con piatti tipici monzesi. Tra gli altri sono intervenuti il senatore Sandro Sisler di Fdi, l’onorevole Alessandro Colucci di Noi per l’Italia, l’europarlamentare leghista Silvia Sardone, i consiglieri regionali di Forza Italia Fabrizio Figini e Jacopo Dozio e i sindaci Mauro Capitanio di Concorezzo, Andrea Monti di Lazzate, Roberto Di Stefano di Sesto e Giacomo Ghilardi di Cinisello, oltre a tante altre personalità del mondo dell’imprenditoria e della politica, e al comico Franz del duo Ale & Franz per parlare della loro fondazione Ale & Franz and Friends.