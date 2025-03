Arcore, in Sireg da 50 anni: Flavio Bruschi festeggiato dall’azienda

Cinquant’anni di professione in un’azienda che nel 2026 taglierà il traguardo dei 90 anni di attività. È legata a doppio filo la storia della Sireg di Arcore e del suo direttore di produzione Flavio Bruschi, festeggiato oggi per la lunga esperienza nella sede di Cascina del Bruno.

“Una storia umana e professionale unica, all’interno di una azienda che è un caso imprenditoriale di successo lungo quasi un secolo sul territorio brianzolo”, spiega una nota.

Arcore, in Sireg da 50 anni: la storia dell’azienda

Fondata nel 1936 dal cavaliere Emilio Blanc, specializzata in prodotti e soluzioni per la geotecnica, l’Ingegneria Civile e i impianti per il trattamento dell’acqua, la Sireg nel corso degli anni ha saputo crescere diversificando l’attività: dalla rigenerazione degli pneumatici dismessi, alla produzione di separatori in Pvc per batterie.

Foto aerea Sireg Arcore

“A quella anche di profili e tubi speciali in materiale termoplastico per il rinforzo e consolidamento del terreno nell’ambito di grandi opere infrastrutturali nel mondo, come metropolitane, gallerie e dighe, alla realizzazione di materiali compositi (fibra aramidica, di carbonio e di vetro) per il ripristino di edifici storici e la realizzazione di nuove costruzioni, parallelamente alla progettazione e realizzazione di innovativi impianti di depurazione e trattamento acqua”, continuano dall’azienda.

E poi anche con le sponsorizzazioni sportive: l’automobilismo e i motori hanno fatto viaggiare il marchio, la pallacanestro femminile ha stretto invece un legame importante con la Brianza.

Arcore, in Sireg da 50 anni: assunto da ragazzino nel marzo 1975

Dal 17 marzo 1975 un pezzetto di storia l’ha scritto anche Bruschi, entrato in azienda ancora minorenne e con una stretta di mano di Edoardo Blanc, figlio del fondatore e padre di Sonja, attuale amministratore unico.

Lunedì, cinquant’anni dopo, è stato festeggiato da Blanc con tutti i dipendenti delle varie divisioni: “Con particolare abilità, dedizione, impegno ma soprattutto passione, ha lasciato un segno indelebile tra le pagine della storia di Sireg – dicono da via Del Bruno – Per i suoi meriti, già nel 2013, cioè dopo 38 anni di attività in azienda, Flavio Bruschi è stato insignito dell’onorificenza di “Maestro del Lavoro” per decreto del Presidente della Repubblica Italiana”.

Arcore, in Sireg da 50 anni: lo sviluppo dagli anni ’90

Ripercorrendo la sua storia, Bruschi ha raccontato “che inizialmente non gli piaceva molto lavorare, era ancora un ragazzino e non si rendeva conto di cosa significasse”.

Ma poi è cresciuto insieme all’azienda. “Dall’inizio degli anni Novanta, Sireg ha segnato un nuovo passo avanti con l’introduzione dei materiali compositi, come vetroresine, carbonio e fibra aramidica, anticipando le esigenze del mercato – continua l’azienda – E Flavio c’era e ha vissuto anche questo ulteriore sviluppo contribuendo ampiamente al rinnovamento trasversale di tecnologie e processi aziendali. È di inizio 2025 l’ultimo traguardo storico per Sireg, cioè la marcatura CE (Conformità Europea) per le barre dritte e sagomate in vetroresina Glasspree che sono così le prime e uniche con marcatura CE disponibili nello spazio economico europeo (SEE). Queste barre, progettate per il rinforzo strutturale di opere in calcestruzzo, soprattutto in ambienti particolarmente aggressivi, garantiscono una durata di 100 anni, doppia rispetto all’acciaio”.