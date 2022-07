Allarme di Confimi Industria per materie prime e piano energetico

L’aperitivo estivo di Confimi Industria di Monza e Brianza è servito anche per fare il classico punto della situazione. Anche perché il 13 luglio a Roma, nell’auditorium Angelicum dell’Università Pontificia, è in programma l’assemblea dell’associazione imprenditoriale. Che, in quest’occasione, festeggerà il decimo anno di attività.

Allarme di Confimi Industria: «Il primo obiettivo deve essere l’autonomia energetica»

Per gli imprenditori le sfide più preoccupanti e immediate sono legate alla carenze di materie prime. Un problema sottolineato con evidenza da Paolo Agnelli, presidente nazionale di Confimi Industria, industriale bergamasco che opera nel comparto dell’alluminio.

«I Governi negli ultimi 20-30 anni – ha riconosciuto Agnelli – non hanno saputo preparare un piano energetico. E non abbiamo nemmeno un piano industriale. In Europa, invece, c’è chi è stato più intelligente e diligente. In Francia, per esempio, hanno 57 centrali nucleari. Noi zero. In Italia abbiamo fatto una scelta miope e di pancia quando c’è stato il referendum sull’energia nucleare. Adesso abbiamo i carichi di lavoro relativi agli ultimi anni e rischiamo di perderli per la mancanza di materie prime e per i problemi relativi all’energia. Il nostro primo obiettivo deve essere l’autonomia energetica. Dovevamo pensarci prima, e non adesso che ci abbiamo picchiato il naso. I fondi del Pnrr ? Faremo ciò che l’Europa vorrà. A noi manca la struttura progettuale. Noi non siamo capaci di progettare».

Confimi Industria a Concorezzo: interventi di Ghezzi e Sala

All’incontro hanno partecipato anche il consigliere provinciale Fabio Ghezzi e Fabrizio Sala, assessore regionale all’istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione. Quest’ultimo ha sottolineato come si sia riusciti a varare un piano di diritto allo studio universitario finalmente adeguato a una Regione come la Lombardia.

«Con i fondi del Pnrr – ha specificato – determineremo il futuro del nostro Paese». La necessità di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr è stata ribadita da Ghezzi, intervenuto in rappresentanza di Luca Santambrogio, presidente della Provincia: «Il Pnrr – ha commentato – rappresenta una sfida per tutti».

Confimi Industria a Concorezzo: spazio alla francese Edenred

L’appuntamento all’Agriturismo La Camilla di Concorezzo ha fornito anche l’occasione alla società francese Edenred di illustrare le proprie proposte nel campo del welfare aziendale. Il Gruppo transalpino, presente in Italia da più di 40 anni, ha nei buoni pasto il proprio business principale. Il ticket restaurant è utilizzabile in oltre 150mila esercizi convenzionati distribuiti in tutta Italia. Ma l’offerta comprende anche i buoni acquisto Edenred Shopping e la novità App MyEdenred Shopping.