Aeb, ricavi e risultato netto in crescita per il bilancio 2022

Ricavi e risultato netto in crescita. L’assemblea di Aeb spa ha approvato mercoledì 15 marzo il bilancio 2022. I ricavi ammontano a circa 19 milioni di euro, in crescita di oltre il +12% rispetto al dato 2021. L’incremento è dovuto principalmente alla variazione del perimetro dei servizi corporate iniziata nel luglio 2021 e proseguita nel corso del 2022.

Aeb, ricavi e risultato netto in crescita: investimenti di 1,5 milioni di euro

Il risultato netto dell’esercizio per Aeb spa ammonta a 24,5 milioni di euro, rispetto ai 17,1 milioni di euro dell’anno precedente, anche grazie ad un miglioramento della gestione finanziaria per circa 6 milioni di euro.

Gli investimenti realizzati dalla società si attestano a circa 1,5 milioni di euro, realizzati in prevalenza su applicativi e infrastrutture digitali al servizio di Aeb e delle sue controllate, principalmente relativi alla integrazione del sistema Erp (Sap Hana).

Aeb, ricavi e risultato netto in crescita: i risultati aggregati

I risultati aggregati del perimetro di Aeb e delle sue controllate hanno registrato: Ebitda di circa 64 milioni di euro; investimenti aggregati per circa 41 milioni di euro; posizione finanziaria netta positiva per circa 13 milioni di euro; dividendi a favore dei soci pari a 11,5 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente.

Aeb, ricavi e risultato netto in crescita: “Poste le basi per entrare nella produzione elettrica da fonti rinnovabili”

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento della società registrato nel corso del 2022 – ha dichiarato la Presidente di Aeb Loredana Bracchitta – Le società del perimetro Aeb, nonostante il complesso contesto economico nazionale e internazionale, hanno conseguito importanti risultati – confermando il record di investimenti dell’anno precedente e incrementando ulteriormente l’Ebitda, i dividendi distribuiti ai soci e il livello di patrimonializzazione. L’andamento registrato dalla società nel corso del 2022 conferma, quindi, la resilienza e la solidità di Aeb e delle sue controllate a beneficio dei nostri soci e delle comunità che serviamo. Infine con il perfezionamento dell’acquisizione di un impianto fotovoltaico da 59mw, avvenuto a fine 2022, Aeb ha posto le basi per entrare come protagonista nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo a rafforzare il proprio posizionamento nella traiettoria della transizione ecologica, in coerenza con il proprio piano industriale”.