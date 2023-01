 Aeb: perfezionato l’acquisto del 67,5% di VGE05

Aeb, controllata dal gruppo A2A, ha annunciato di aver completato il primo closing per l’ingresso con il 67,5% nel capitale di Vge05, società che ha ottenuto l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, in provincia di Udine, progetto “Santo Stefano”.

Aeb: “Deal che allarga il perimetro societario”

Nel corso del primo semestre del 2023 è previsto il completamento dell’operazione che porterà Aeb a possedere il 90% delle quote.

“Siamo molto orgogliosi di aver concluso l’accordo in tempi rapidi – ha commentato Loredana Bracchitta, presidente di Aeb – questo deal, che allarga ulteriormente il perimetro societario di Aeb, dimostra la nostra volontà di dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese, in linea con gli obiettivi del gruppo A2A”. Terminata la realizzazione, l’impianto del progetto Santo Stefano avrà una capacità installata pari a 59,1 MWp e produrrà oltre 85 GWh annui.