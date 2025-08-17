Tutto pronto a Renate, in località Vianò, per il tradizionale appuntamento con la festa di Sant’Alessandro, il cui programma, patrocinato dalla locale amministrazione comunale, è stato curato dall’associazione Caveramezz.
Vianò: introdurrà il programma una santa Messa
Inaugurerà le danze martedì 26 agosto, alle 20.30, la celebrazione di una santa Messa nella chiesa dei Santi Alessandro e Mauro, con il rito dell’incendio del pallone. Venerdì 29 agosto, alle 18.30, si alzerà il sipario sull’attività della cucina, mentre alle 21.30 vi sarà spazio per il concerto rock dei Millwanks & Pessimi Elementi.
Vianò: previste anche visite guidate alla chiesa
Sabato 30 agosto, alle 17 ed alle 18, sono previste visite guidate alla chiesa dei Santi Alessandro e Mauro, mentre alle 18.30 riaprirà la cucina. Alle 20, infine, spazio al concerto di Ad Libitum.