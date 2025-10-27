È andata alla compagnia “Piano B” di Como, la seconda edizione del Festival del Teatro Amatoriale promosso e organizzato dalla Casa degli Zotici, Teatro Magico con la collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Nova Milanese. La compagnia guidata da Stefano Andreoli ha proposto una rivisitazione del più classico dei drammi shakespeariani: Romeo e Giulietta. Espedienti moderni e geniali che hanno contribuito a creare un ritmo interessante nell’opera sapientemente interpretata dallo stesso Andreoli affiancato da Manuela Clerici, splendida Giulietta, Guido Santi interprete jolly che ha rivestito con ironia più ruoli e Stefano Begalli, nei panni di Romeo.

«Quella di Nova è stata la quarta replica dello spettacolo che portiamo in giro da marzo – ha commentato Andreoli – i riscontri sono tutti molto positivi».

Nova Milanese: il Festival del teatro amatoriale incorona i “Piano B” di Como, 27 compagnie coinvolte

Al secondo posto la compagnia il Prologo che ha piacevolmente intrattenuto domenica scorsa i presenti con “Il medico dei pazzi” un classico di Edoardo Scarpetta. Per loro era la seconda finale del Festival e, per la seconda volta, hanno bissato il secondo posto (che ha lasciato un po’ di amaro in bocca). Il Festival ha visto l’adesione di 27 compagnie provenienti da tutta la Lombardia e regioni limitrofe. Quattro quelle selezionate per la fase finale, oltre alle prime due classificate, anche Far.sa Teatro che ha proposto Medea 2.0 per la regia di Francesco Pesola e “La (s)comparsa” di Marco Barzaghi proposta dalla compagnia Solodidomenica. Lo spettacolo vincitore verrà riproposto in auditorium comunale la prossima primavera.