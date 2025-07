Pubblico attento, coinvolto e composto allo stesso tempo. Come solo il jazz può fare. Così nello scenario suggestivo del cortile di villa Brivio martedì sera, 15 luglio, per la tappa novese di “Suoni Mobili” organizzato da Musicamorfosi guidata da Saul Beretta. Protagonista un gruppo straordinario di giovani musicisti i “Sugarino Project” diretti per l’occasione da Giovanni Falzone, 51 anni che da oltre venti anni collabora con Beretta, “Il fratello lungo” come lo ha definito scherzosamente lo stesso Falzone.

Nova Milanese: a Villa Brivio brilla il jazz di Falzone e Sugarino Project, «non è musica da business»

Il trombettista e i Sugarino Project” raccontano il jazz, qualche parola del maestro per introdurre la musica e poi la musica. Appunto. La vera protagonista.

«Questa non è musica da business – sottolinea Falzone – chi cerca il business fa musica da ascensore e non è questa sicuramente. Non è facile fare questa musica, ma se la fai fino in fondo non puoi farne a meno».

E così nasce la proposta degli undici quadri concettuali raccontati in un brano minimalistico che si “scuote” con un groove inaspettato. E poi l’omaggio al gigante Miles Davis.

«Lungi da me – ha detto ancora Falzone – scimmiottare Miles, al suo suono non oso pensare nemmeno di avvicinarmi». Ne scaturisce una versione (fantastica) di So what: un amore a prima vista, quello di Falzone per la tromba, anche se “scoccato” quando aveva diciotto anni. «Stavo seguendo un concerto di Natale – ha raccontato Falzone – la mia attenzione fu letteralmente catturata dalla tromba, provai a suonarla e non me ne sono più separato».

