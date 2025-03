Nuovo capitolo per la rassegna Musique Royale organizzata alla Reggia di Monza da Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, con il contributo di Regione Lombardia, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Monza.

Livietta e Tracollo © Sofia Spreafico

Musique Royale alla Reggia di Monza: nel weekend Pizzicato non pizzicato e Livietta e Tracollo

Sabato 29 marzo, la Sala degli specchi della Villa Reale (doppio set alle 19 e 21, ingresso 10 euro) ospita “Pizzicato non pizzicato”, un concerto jazz in bilico tra due strumenti che è rarissimo vedere insieme: quelli suonati dal pianista jazz Édouard Ferlet e dalla clavicembalista Violaine Cochard. “Con i loro strumenti gemelli ma diversi, in un accostamento insolito e audace tra corde pizzicate e corde percosse, Ferlet e Cochard dialogheranno intorno alla musica di Bach, Satie, Rameau, Bartók, tra partiture originali e personalissime improvvisazioni, dando vita a una performance brillante e seducente”.

Domenica 30 marzo, sempre nella Sala degli Specchi (alle 16 e alle 18, 10 euro) andrà in scena “Livietta e Tracollo”, operina buffa di Giovanni Battista Pergolesi, probabilmente il più importante esempio di commedia dell’arte in musica, che continua a divertire il pubblico di ogni età a quasi tre secoli dalla prima esecuzione. I protagonisti saranno il soprano Maria Eleonora Caminada, il baritono Giacomo Nanni e l’Orchestra Canova.

Il Chigiana Percussion Ensemble

Musique Royale alla Reggia di Monza: il 4 aprile il Chigiana Percussion Ensemble

Venerdì 4 aprile tocca al Chigiana Percussion Ensemble, gruppo a dimensione variabile dell’Accademia musicale Chigiana di Siena diretto da Antonio Caggiano e composto in questa occasione da Giulio Ancarani, Francesco Conforti, Roberto Iemma e Matteo Lelii (ore 19 e 21, ingresso 10 euro): sempre nella Sala degli Specchi per ascoltare Glass e Cage, Takemitsu, Wolfe e Ligeti, Sollima, Freedman, Samuel e Reich.