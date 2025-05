Limbiate: il concerto di Davide Carbone, ambasciatore di Fondazione Bocelli

Un imperdibile evento musicale sta per animare la Città di Limbiate per la Festa della Repubblica. Domenica 1 giugno, alle 20.45, piazza Aldo Moro si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per accogliere “InCanta”, il concerto con protagonista Davide Carbone, cantautore italiano con una voce intensa e liriche profonde. Ambasciatore della Fondazione Bocelli, vanta una rilevanza internazionale, in particolare in Sud America e Brasile, dove ha un ampio seguito sui social media.

Limbiate: il concerto di Davide Carbone, partecipa l’Italian Academy Orchestra

Il concerto “InCanta” vedrà anche la partecipazione dell’orchestra “Italian Academy Orchestra – Città di Limbiate” e sarà condotto da Max Viggiani, nota voce di Rtl 102.5. Sarà una serata di musica e grandi emozioni ed un progetto che oltre al valore culturale riveste anche una importante valenza benefica. L’iniziativa si propone di sostenere un progetto in Brasile per allontanare i bambini dai pericoli della strada, creando una “scuola” speciale dove svolgono diverse attività, tra cui il canto in un coro chiamato “Canto Livre”, che conta circa 200 iscritti.

Il contributo si concretizzerà nella realizzazione di divise per questi bambini, un gesto concreto per dare loro dignità e un senso di appartenenza. Si parla anche di cooperazione internazionale, perché promuove la solidarietà e l’attenzione verso realtà meno fortunate. A partire dal pomeriggio (alle 16) chi si recherà in piazza Aldo Moro a Limbiate potrà scoprire l’esposizione di diverse realtà del territorio: dagli artisti agli hobbisti, non mancheranno attività per grandi e piccini con ritratti dal vivo, libri per bambini, gadget e molto altro, oltre aifood truck per il ristoro. L’evento è promosso dalla Città di Limbiate, in caso di maltempo si terrà nel teatro comunale, lunedì 2 giugno, alle 21.

Limbiate: il concerto di Davide Carbone, chi è l’ambasciatore di Fondazione Bocelli

Davide Carbone è stato accolto nel 2014 dalla società di management di Andrea Bocelli, aprendo i suoi concerti durante il tour sudamericano e partecipando a eventi come il “Celebrity Fight Night”. La sua interpretazione dell’inno brasiliano è diventata virale, e i suoi duetti con artisti locali hanno ulteriormente accresciuto la sua popolarità in Brasile. Ha cantato per Papa Francesco e ha preso parte a eventi con star internazionali come Antonio Banderas e per i reali di Monaco. Nel 2017 ha anche partecipato al programma televisivo “The Voice” in Italia.