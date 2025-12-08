Gigliola Cinquetti live al teatro Villoresi di Monza

Ha deciso di tornare a cantare dal vivo, dai palcoscenici dei teatri, dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti. La raffinata cantante veronese, interprete di tanti successi indimenticabili, sarà a Monza il 10 dicembre alle 21 al teatro Villoresi.

«Amo esibirmi nei teatri – dichiara al Cittadino – In passato l’ho fatto più all’estero che in Italia per una serie di motivi. In teatro c’è un’altra Gigliola, diversa da quella dei rituali televisivi. Mi sento bene quando ho un contatto diretto, autentico e non virtuale con il pubblico. Mi piace guardare le persone negli occhi, salutarle dietro le quinte, dialogare con loro. Il teatro con la sua storia millenaria è la forma più alta di comunicazione e, per fortuna, non è mai tramontata. Ogni recita, ogni spettacolo è unico, sempre diverso dai precedenti perché nasce proprio in quel momento».

Cinquetti al Villoresi di Monza, le sorprese della scaletta

Nella sua tournée Cinquetti ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente. «Il regista è mio marito Massimo Teodori – riprende – Lui ha scelto la scaletta, i brani e mi ha aiutato in ogni dettaglio: suoni, luci, monologhi. Abbiamo preparato dei testi brevi, stringati, da rivolgere al pubblico tra una canzone e l’altra, ma sicuramente improvviserò, a seconda delle circostanze, per poter interagire meglio con chi sarà seduto in sala».

Lo spettacolo si divide in due parti: «La prima è una sorpresa – sottolinea – Interpreterò canzoni molto belle e non scontate. Tra queste, brani di Battisti, Tenco, Locasciulli, Vecchioni, Roberto Murolo, una cover di Cat Stevens. Credo che gli spettatori saranno molto incuriositi da queste scelte». La seconda parte sarà dedicata ai grandi successi come “Alle porte del sole”, “Dio come ti amo”, “Non ho l’età”, “La pioggia”, «canzoni che amo moltissimo e che interpreto sempre con tanta gioia».

Cinquetti al Villoresi di Monza e il remix di Fargetta

A proposito del remix di dj Fargetta di “La pioggia”, Cinquetti afferma di «aver ricevuto un gran regalo. Mario è bravissimo. Dice che io sono elegante. In realtà, è lui che mette l’eleganza in ogni suo lavoro». In questa canzone c’è un inciso, “Io non cambio mai”, che per qualcuno è diventato un inno. Parole sulle quali anche la sua interprete si sofferma: «Il tempo ci cambia tutti inesorabilmente, ma nel cambiamento ci sono delle costanti. Io continuo a nutrire un amore profondo per la vita, come mi aveva insegnato mio papà, un uomo solare, sempre positivo. Credo, inoltre, che non bisogna mai smettere di sognare. E i sogni nascono dai dubbi. Quando ci sono solo certezze non sogniamo più. Anche quando il futuro sembra scontato e gli anni sono volati, può succedere ancora qualcosa. Restiamo aperti all’imprevisto, continuiamo a dare spazio ai sogni».

Ad accompagnare la Cinquetti vi sarà una band d’eccezione, raffinata e pop al tempo stesso, formata da Stefano Pisetta (direzione musicale e batteria), Luca Baldessari (pianoforte e tastiere), Alessandro Biasi (chitarre), Giulio Molteni (basso) e Sara Picone (vocalist). Cinquetti ammette di non essere mai stata a Monza, anche se ha lavorato con musicisti originari della nostra città, e attende il pubblico monzese «per una serata nel segno di un grande affetto».