Diabolik a Barlassina: serata con numero speciale sul “Segreto di Cadorna”

Diabolik in azione a Barlassina. Non si tratta di descrivere un furto in grande stile, come quelli del popolare personaggio dei fumetti, ma di lanciare un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ferrovienord e la casa editrice Astorina. La serata è in programma venerdì 21 febbraio alle 21 nella sala consigliare di palazzo Rezzonico.

La storia di Diabolik è strettamente legata a quella delle Ferrovie Nord e in particolare alla stazione di Milano Cadorna. Per celebrare questo rapporto, è stato realizzato un numero speciale per raccontare “il segreto di Cadorna” e il legame tra il re del terrore e la stazione.

Durante l’incontro, con la moderazione dell’assessore Riccardo Pelucchi, ci saranno gli interventi di Fulvio Caradonna (Consigliere Fnm), Pier Antonio Rossetti (Presidente di Ferrovienord), Davide Barzi (scrittore, sceneggiatore e storico del fumetto). Durante la presentazione, l’albo sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti. L’ingresso all’evento è libero ma su prenotazione ed è necessario riservare il posto.