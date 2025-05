Desio, Pro Desio conclude il suo impegno con un Elogio della Speranza

Dopo un anno ricchissimo di grandi incontri, proposte di alto livello e suggestioni culturali, lunedì 19 maggio alle 21 il Circolo Culturale Pro Desio (via Garibaldi 81) conclude la sua stagione 2025 con Elogio della Speranza: un incontro a metà strada tra letteratura e spiritualità, con don Paolo Alliata: un sacerdote di altissimo profilo culturale.

«Attraversiamo tempi d’ombra – spiega la presidente Flavia Schiatti – Abbiamo bisogno di radicarci con più fiducia e tenacia nel terreno della vita. Le radici della speranza sono davvero motivate? Come le coltiveremo? Sono interrogativi che ogni uomo pensoso di oggi deve porsi». «Le pagine della grande letteratura – anticipa don Paolo Alliata – là dove esplorano il cuore dell’uomo, dove lasciano risuonare le grandi domande che portiamo con noi, sono ricche foreste dove poter passeggiare per accogliere nutrimento di sapienza».

Don Paolo Alliata è un sacerdote della Diocesi di Milano. Propone da otto anni Passeggiate nella Letteratura, appuntamenti mensili che si possono trovare su: https://www.youtube.com/c/donPaoloAlliata Dal 2019 è responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico per la Diocesi di Milano. Dal 2022 è rettore del liceo Montini di Milano. Alcune sue pubblicazioni: Dove Dio respira di nascosto. Tra le pagine dei grandi classici (2018) C’era come un fuoco ardente. La forza dei sentimenti tra Vangelo e letteratura (2019) Un sentiero per la gioia. Passeggiate letterarie (2021) L’amore fa i miracoli. Tra le pagine dei grandi romanzi (2024) La voce leggera delle pagine. Intrecci di letteratura e spiritualità (2024) L’avventura umana. Quando la letteratura accompagna il nostro mino (2024) cam- L’amore trova il mondo – Scorci di colore sulla vita di Gesù (2025) L’evento cristiano nell’arte fra pittura e letteratura (2025)