Desio e il Liceo Majorana ricordano la “concittadina” Anna Kuliscioff

Il Liceo Ettore Majorana di Desio martedì 9 dicembre alle 20.30 renderà omaggio ad Anna Kuliscioff, donna impegnata nell’affermazione dei diritti civili delle donne, medico e rivoluzionario, che visse a Desio. E dove ancora oggi in città sono presenti suoi discendenti. Una storia nota ma sempre affascinante: l’unica figlia della Kuliscioff, Andreina, nacque dalla relazione con Andrea Costa, secondo compagno dal quale si separò due anni dopo la nascita della figlia. Quest’ultima si sposò con Luigi Gavazzi, noto a Desio come imprenditore tessile, dalla loro unione nacque Pietro, padre di Agostino Gavazzi, che con la moglie e i nipoti dieci giorni fa ha preso parte alla commemorazione in Senato.

Desio e il Liceo Majorana: conferenza con Marina Cattaneo, vicepresidente associazione Kuliscioff

A organizzare la serata sono stati i docenti Riccardo Silva referente per le attività culturali del Liceo di via Agnesi. «Siamo contenti di essere riusciti a organizzare questa conferenza entro l’anno del centenario. Ci tenevamo in modo particolare alla luce anche del legame con il territorio» ha sottolineato. La conferenza potrà contare sulla presenza di Marina Cattaneo, vicepresidente dell’associazione; sarà arricchita anche da una mostra proposta dalla stessa associazione Anna Kuliscioff che ha sede a Milano, l’allestimento per la serata di martedì sarà nell’atrio di ingresso del Liceo per poi spostarsi nel corridoio della segreteria.

Desio e il Liceo Majorana: mattinata su Intelligrnza artificiale

Sempre martedì 9 dicembre, al mattino, lo stesso Liceo che conta sull’indirizzo scientifico, scientifico scienze applicate e classico, ospiterà un’altra conferenza. Il tema, questa volta, è molto attuale: l’intelligenza artificiale. Relatore sarà il professore Alessandro Giordani, docente all’Università Cattolica, di Logica, Epistemologia e Filosofia delle Scienze. L’incontro, rivolto alle classi quinte, è organizzato da Silva con la collega Rossana Veneziano, coordinatrice del dipartimento di storia e filosofia.